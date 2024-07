Neymar Jr admite que está cogitando abandonar carreira de jogador: “Quero desistir”

Neymar Jr abre o jogo sobre futuro no futebol e desabafa sobre a possibilidade de abandonar a carreira após viver um drama pessoal

Nesta quarta-feira, 31, Neymar Jr surpreendeu ao desabafar sobre as dificuldades que enfrenta desde que sofreu uma lesão no joelho no final do ano passado. Em suas redes sociais, ele admitiu considerar abandonar a carreira de jogador, mas destacou que encontra conforto na religião e continua firme em busca de sua recuperação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Neymar publicou um vídeo de um cantor de rua soltando a voz com a canção ‘Não Pare’: “Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pares, Ele está vendo”, diz o trecho compartilhado pelo craque.

Na legenda da publicação, Neymar desabafou sobre sua situação desde que sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco durante uma partida pela Seleção Brasileira. O craque, que precisou passar por cirurgia, já mencionou sentir muita dor e falou que a recuperação tem sido bastante difícil.

Agora, o Menino Ney abriu o coração e revelou que chegou a pensar em desistir: “Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso”, ele lamentou e revelou que pensa em aposentar as chuteiras diante dos desafios recentes. No entanto, o jogador contou que encontrou forças em sua fé.

“Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o eu quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza. Seguiremos lutando todos dias”, disse o craque. Apesar de enfrentar muitas dificuldades, ele contou que segue focado em alcançar seus objetivos e retornar aos campos em seu novo clube, o Al-Hilal.

Vale lembrar que Neymar está passando uma temporada na Arábia Saudita. Ele retomou os treinos individuais e já consegue pisar nos campos. Embora ainda não tenha uma data definida para retornar aos jogos, o jogador demonstrou estar focado em sua recuperação. Além disso, ele conta com o apoio da namorada, Bruna Biancardi, e da filha, Mavie.

