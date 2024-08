Narrador da Globo pede desculpas após fazer comentário polêmico sobre atleta

Narrador da Globo Gustavo Villani se desculpa após fazer comentário indelicado sobre jogadora de vôlei durante Olimpíadas de 2024

Na última terça-feira, 30, o narrador da Globo, Gustavo Villani, gerou polêmica ao fazer um comentário indelicado sobre uma atleta durante a transmissão de um jogo de vôlei de praia nas Olimpíadas 2024. Depois de se referir a jogadora Ana Patrícia como "peituda", o comentarista pediu desculpas pela fala e explicou o motivo em suas redes sociais

Para quem não acompanhou, Villani chamou a atleta de “peituda” depois que ela acertou uma jogada durante a transmissão. Esse é um termo que o narrador costuma usar para classificar jogadores de futebol, como uma forma de dizer “peito”, “força” ou “coragem”: "Bola da Ana Patrícia! Que espetáculo, você merece! Peituda!”, ele disparou.

Mas, nesse caso, a expressão acabou gerando polêmica e viralizou nas redes sociais. Após a repercussão, Gustavo foi ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Com um tom bem-humorado, ele explicou que usou a expressão porque estava muito empolgado com a jogada e não teve a intenção de ofender Ana Patrícia.

"Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Ana Patrícia! Sabe como é… Tmj (Tamo junto), craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil!!!", Villani se desculpou e recebeu uma resposta da jogadora, que levou na esportiva: “Que isso!! Foi sensacional. Muito obrigada pela torcida. Vamosss!”, a atleta declarou e incluiu emojis de risadas.

Nos comentários, Gustavo também ganhou torcida: “Que mundo chato esse que nós estamos vivendo, hein? Tudo agora tem que pedir desculpas”, disse um admirador. Quem não ama as narrações do Villani tá vivendo errado”, brincou mais um. “Melhor narrador do Brasil sem dúvidas”, comentou outro. “Fora da casinha”, outro se divertiu.

Narrador da Globo se assusta com palavrão pesado de jogador:

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Gustavo Villani causou na Globo. Durante a Copa do Mundo no Catar, o narrador esportivo tomou um susto em uma transmissão. Enquanto narrava a partida, ele ficou em choque quando Patrick Roberts, da Seleção Inglesa, soltou um palavrão pesadíssimo.

De repente, Patrick Roberts soltou um “f*ck it out”, ou traduzido para o português “f*da-se isso”. Chocado, Gustavo Villani perguntou para os espectadores e para seus companheiros de transmissão: “Vocês ouviram aí esse palavrão?”, completamente surpreso. Nas redes sociais, o momento viralizou e divertiu os internautas.