Márcia Sensitiva revela previsões para o Brasil nos Jogos Olímpicos 2024

A médium e astróloga Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, fez algumas previsões para o Brasil nos Jogos Olímpicos

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 será realizada na próxima sexta-feira, 26. E a médium e astróloga Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, fez algumas previsões para o Brasil nos Jogos Olímpicos.

Em entrevista divulgada pelo portal GShow, ela disse o que podemos esperar do atletas brasileiros. "Comparando com a última Olímpiada vai estar um pouco melhor do que esteve, então vai ser o maior sucesso!", garantiu.

Segundo a sensitiva, canoagem será a modalidade que o Brasil terá mais destaque. "Canoagem não preciso nem falar que está com tudo, vejo na água dois sucessos totais e sabe onde eu vejo que fico encantada faz um tempinho? Nas lutas marciais, bem legal também. Vejo sim bastante coisa legal, para todos. Mas vejo mais, mais e mais sucesso nesses três casos aí".

Sobre as medalhas de ouro, ela garante: "Eu não disse que esse ano está muito melhor? Então claro que podemos esperar um sucesso total!".

Márcia Sensitiva revela previsão que se recusa a fazer: "Medo de morrer"

Recentemente, Márcia Sensitiva falou um pouco sobre sua vida pessoal e a vivência na espiritualidade no programa Conversa com Bial, da Globo. Durante o papo, ela contou qual previsão ela se nega a fazer.

"Não falo de traição, porque tenho medo de morrer. Vai procurar um detetive, minha senhora! (risos)", contou ela. Sobre os pedidos mais comuns que recebe, ela disse: "As mulheres querem casar. Os homens querem dinheiro. E os gays querem os dois, o que eu acho espetacular".

A astróloga também contou uma de suas experiências sobrenaturais que a deixou muito assustada. "Eu cheguei de uma festa, fui deitar e estava um cheiro de queijo forte, chulé mesmo. Olhei debaixo da cama e tinha um homem morto, podre, cheio de bicho. Eu berrava tanto que o porteiro veio me perguntar o que estava acontecendo", lembrou.