Gabriel Medina vê número de seguidores disparar com Olimpíadas

Após conquistar uma vaga nas quartas de final do surfe masculino nos jogos Olímpicos de Paris 2024, o surfista Gabriel Medina viu suas redes sociais disparar. Nos instagram, ele ganhou mais de 1,4 milhão de seguidores desde o início das Olimpíadas.

Medina virou assunto após uma foto registrada pelo fotógrafo francês Jerome Broulliet no início da semana. No registro, compartilhado por milhões de pessoas, ele aparece "levitando" sobre as águas enquanto sua prancha também está no ar após sair de uma onda.

A imagem foi feita durante a bateria disputada entre Medina e o japonês Kanoa Igarashi. No momento do registro, ele havia terminado o movimento que lhe rendeu a nota mais alta dos Jogos Olímpicos: 9,90. As informações são do portal GE.

Neymar Jr surpreende com conselho para Gabriel Medina

Nesta terça-feira, 30, Neymar Jr surpreendeu ao usar as redes sociais para enviar um recado sincero a Gabriel Medina durante as Olimpíadas 2024. O jogador compartilhou a foto em que o surfista aparece "levitando" sobre as águas enquanto sua prancha também está no ar após sair de uma onda.

“O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus”, Neymar usou um trecho bíblico para aconselhar o surfista a manter sua fé para conquistar a competição mundial, que tem atletas brasileiros em destaque.

Yasmin Brunet vira assunto na web após vitória de Medina

E o surfista se tornou um dos tópicos mais comentados no Brasil após garantir a vaga nas quartas de final do surfe. Sua ex-esposa, Yasmin Brunet, também virou assunto nas redes sociais.

"Obrigada, Yasmin Brunet, por sair da vida desse homem", escreveu uma internauta. "Foi só a Yasmin Brunet sair da vida dele que o cara voltou a ser o goat do surfe. Mulheres loiras destroem homens incríveis", ironizou outra. “O Gabriel Medina só melhorou depois que rapou fora da Yasmin Brunet. Livramento é isso”, escreveu mais uma.

Enquanto que outros internautas saíram em defesa da ex-BBB. "Vi que a Yasmin Brunet estava nos trending topics, fui ver, como boa fofoqueira que sou, e fiquei chocada como ainda ligam ela ao Medina. Mas até aí, normal, o bizarro é ver outras mulheres a chamando de verme para baixo! Bizarro", opinou uma.