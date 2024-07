Bruninho Samudio reage após atitude de reaproximação do Goleiro Bruno

Goleiro Bruno tenta se reaproximar do filho, Bruninho Samudio, após novidade na carreira do adolescente no futebol

Filho de Eliza Samudio, o adolescente Bruninho Samudio, de 14 anos, teve uma novidade em sua vida no futebol nos últimos tempos. Ele assinou contrato com o time de base do Botafogo para seguir com sua carreira no esporte. Porém, uma atitude do pai dele, Bruno Fernandes, o Goleiro Bruno, chamou a atenção.

De acordo com o Jornal Extra, o Goleiro Bruno tentou uma reaproximação com o filho e começou a segui-lo nas redes sociais. Porém, o garoto reagiu e não teve a mesma atitude. Bruninho Samudio decidiu não seguir o pai de volta.

O jornal ainda informou que fontes contaram que Bruno assumiu que é o pai de Bruninho e quer ajudá-lo em sua carreira no futebol. Porém, ele nunca teve proximidade com o garoto por causa da tragédia do passado.

O Goleiro Bruno foi condenado pela morte de Eliza Samudio, mãe de Bruninho, há 14 anos. Hoje em dia, ele está em liberdade condicional. Bruninho vive com a avó materna, que luta para que o neto receba a pensão-alimentícia.

Há algum tempo, Bruninho Samudio deu uma entrevista ao programa Geral do Povo, da RedeTV!, e falou sobre o pai. Ele negou que tenha ódio do goleiro. "Tenho nada, tenho pena só. É só isso que tenho para falar. Ele tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo. Era um bom atleta, só que não era uma boa pessoa", disse ele.

Relembre o crime do ex-goleiro Bruno contra Eliza Samudio

Desaparecida desde 2010, o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado. A jovem, de apenas 25 anos, havia acabado de dar à luz Bruninho, fruto de um breve relacionamento com Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo na época. Para a Justiça, o ex-atleta orquestrou o sequestro e assassinato da moça.

Antes do desaparecimento, Eliza Samudio chegou a denunciar Bruno. Na ocasião, ela revelou que o ex-goleiro teria a obrigado a ingerir remédios para abortar o filho logo após revelar a gravidez e exigir o reconhecimento da paternidade.

Recentemente, Bruninho Samudio rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito de Bruno. Em entrevista ao 'Geral do Povo', da RedeTV!, o adolescente revelou sentir 'pena' do ex-atleta, condenado em 2013 pela morte de Eliza.

Vale lembrar que, em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a 22 anos e 3 meses de prisão.