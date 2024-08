Bicampeã olímpica de vôlei, Sheilla Castro lamenta morte da mãe: “Partiu hoje”

Luto! Bicampeã olímpica pela seleção brasileira, a jogadora de vôlei Sheilla Castro usou as redes sociais para desabafar após a morte de sua mãe

Nesta quinta-feira, 1º, a jogadora de vôlei Sheilla Castro usou as redes sociais para desabafar após a morte de sua mãe, Mônica Tavares. Campeã olímpica pela seleção brasileira, a atleta costumava atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde da mãe e agora compartilhou que ela não resistiu à batalha contra um câncer de pulmão.

Através de seu perfil no Instagram, Sheilla publicou uma foto preta para anunciar seu luto. A atleta, que estava fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos em suas redes sociais, pausou a programação para compartilhar a partida da mãe em um desabafo: “Minha mãe partiu hoje. Obrigado a todos que nos ajudaram nesta luta”, iniciou.

“Pelas boas vibrações e também as doações. Ela descansou”, Sheilla concluiu seu desabafo de maneira discreta. Vale lembrar que, há poucos dias, a atleta havia usado seu perfil na rede social para revelar que sua mãe estava lutando contra um câncer no pulmão e aproveitou para pedir apoio aos seguidores com doações de sangue.

“Amigos e seguidores de BH, minha mãe está internada lutando contra um câncer no pulmão. Precisamos de ajuda para repor os estoques de sangue do hospital. Especialmente o sangue A-, mas toda doação é bem-vinda, porque os estoques de sangue estão em baixa. É necessário agendamento no site para agilizar o atendimento”, disse a atleta.

“Quem puder ajudar, agradeço muito”, completou Castro, que recebeu mensagens de apoio de antigos colegas do vôlei e também dos seguidores: “Sheila, sentimos muito! Deixo um abraço cheio de carinho de toda a família para você! Fique com Deus!”, escreveu André Heller. “Muita força, Sheilla! Meus sentimentos”, disse Jaquelline.

Vale lembrar também que Sheilla já se aposentou das quadras. No entanto, a campeã olímpica, que conquistou medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e também na competição de Londres em 2012, ainda integra a comissão técnica da Seleção Brasileira e trabalha ativamente comentando em suas redes sociais.

Sheilla Castro se despede das quadras para curtir as filhas:

Entre a escolinha e a carreira profissional, foram 28 anos dedicados ao vôlei. “É muito mais da metade da minha vida”, contabiliza a agora ex-jogadora Sheilla Castro. Com uma trajetória vitoriosa, a bicampeã olímpica se despede das quadras para se dedicar às filhas gêmeas, as pequenas Liz e Ninna, de seis anos, e ao mundo dos negócios.

Tudo, claro, sem perder a ligação com o esporte. Morando em Belo Horizonte, ela, que se separou do pai das meninas, o ex-jogador de basquete Brenno Blassioli, diz não estar solteira, mas é discreta sobre o novo relacionamento. “Estou feliz nessa nova fase, me conhecendo, reconectando”, afirma Sheilla, que recebeu CARAS em seu lar.