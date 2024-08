Atleta sérvio morre durante prova do Mundial de CrossFit Game

O atleta sérvio Lazar Đukić morreu afogado nesta quinta-feira, 8, durante uma competição de CrossFit Games nos Estados Unidos

O atleta sérvio Lazar Đukić, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira, 8, após se afogar durante uma competição de CrossFit Games, torneio de modalidades esportivas em que vence o atleta mais completo, realizada cidade de Fort Worth, no estado do Texas, Estados Unidos.

Lazer competia a etapa individual de corrida e natação, que consistia percorrer 5,6 quilômetros terrestres e nadar 800 metros no lago Marine Creek, e foi visto pela última vez a cerca de 100 metros da linha de chegada. O evento foi transmitido ao vivo.

Após os competidores saírem da água, a organização do evento percebeu que o atleta não tinha cruzado a linha de chegada e iniciou buscas pelo corpo. Duas horas após o alerta, a equipe de resgate retirou um corpo do lago.

A morte de Lazer foi confirmada através de uma nota nas redes sociais do evento. "O CrossFit está profundamente entristecido pela morte do competidor durante a etapa de natação do evento individual no CrossFit Games. Estamos cooperando totalmente com autoridades e fazendo o possível para apoiar a família neste momento. Os demais eventos do dia estão suspensos. O bem-estar dos competidores é a nossa maior prioridade e estamos de coração partido com esse evento trágico."

Filho de ex-jogador do Cruzeiro morre aos 20 anos

O futebol está de luto! Nesta quarta-feira, 07, Diego, filho do ex-jogador Serginho, morreu aos 20 anos. A causa da morte não foi revelada. O Milan, clube onde o atleta é considerado um dos grandes ídolos, manifestou suas condolências em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Nossas mais sinceras condolências a Serginho e à sua família após a trágica e prematura morte do seu filho Diego. Vocês estarão para sempre em nossos corações", escreveu.

Durante sua passagem pelo Milan, Serginho foi multicampeão. Entre suas conquistas estão um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA e um Mundial de Clubes. Pelo Milan, Serginho disputou 280 partidas e marcou 25 gols.