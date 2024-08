Diego, filho do ex-jogador Serginho, morreu aos 20 anos. O clube Milan manifestou suas condolências em uma mensagem nas redes sociais

O futebol está de luto. Nesta quarta-feira, 07, Diego, filho do ex-jogador Serginho, morreu aos 20 anos. A causa da morte não foi revelada. O Milan, clube onde o atleta é considerado um dos grandes ídolos, manifestou suas condolências em uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Nossas mais sinceras condolências a Serginho e à sua família após a trágica e prematura morte do seu filho Diego. Vocês estarão para sempre em nossos corações", escreveu.

De acordo com informações do portal Contigo, durante sua passagem pelo Milan, Serginho foi multicampeão. Entre suas conquistas estão um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, duas Champions League, duas Supercopas da UEFA e um Mundial de Clubes. Pelo Milan, Serginho disputou 280 partidas e marcou 25 gols.

Ele foi revelado pelo Itaperuna, um clube do Rio de Janeiro, e teve uma breve passagem pelo Bahia antes de se destacar em clubes como Cruzeiro (34 jogos e dois gols), Flamengo (dez jogos) e São Paulo (179 jogos e 28 gols).

Jogadora espanhola alfineta Seleção Brasileira após derrota: 'Não jogam futebol'

O time feminino de futebol brasileiro fez história nas Olimpíadas de Paris após garantir uma vaga na final, na última terça-feira, 06. As meninas ganharam de 4 X 2 da Espanha e receberão após o jogo decisivo a primeira medalha olímpica da seleção em 16 anos. No entanto, a vitória incomodou a jogadora espanhola Jenni Hermoso, que disse que o time rival "não joga futebol".

"Que te metam quatro gols de uma equipe que para mim, não joga futebol... No final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Também não jogamos o nosso futebol... Gostei do segundo tempo, mas era difícil virar com o 4X2", disparou a atleta em entrevista à rádio Cope, da Espanha.

Jenni também disse que as jogadoras brasileira estudam formas de machucar as atletas e pressionam elas, o que ela apontou como motivo pelo qual não acha que as brasileiras jogam futebol: "Elas ganham minutos e fazem você perder tempo, mas para elas, isso valeu".