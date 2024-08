Atleta de salto triplo pede namorada em casamento ao vivo durante as Olimpíadas

Atleta de salto triplo, Almir Jr. surpreendeu a todos ao pedir a namorada, Talita Ramos, em casamento durante transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos

Nesta sexta-feira, 9, o atleta brasileiro de salto triplo, Almir Jr., emocionou os internautas ao pedir a namorada, Talita Ramos, em casamento ao vivo no Stade de France, durante as Olimpíadas. Emocionada, ela aceitou o pedido, enquanto o público no estádio, ao norte de Paris, aplaudia.

O atleta competiu na final do salto triplo nesta tarde, mas obteve a marca de 16,41, ficando em 11° lugar. Mesmo assim, ele pegou todos de surpresa ao fazer o pedido na frente das câmeras. Nascido no Mato Grosso, Almir está junto com Talita, uma gaúcha, há mais de um ano. Ele, inclusive, a apoiou em seus esforços para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, os internautas celebraram o momento do casal. "O Almir dos Santos ficou em 11° no salto triplo mas pediu a namorada em casamento na frente do estádio inteiro pro mundo ver = ouro, diamante, ganhou tudo", brincou um deles. "Não importa se ele vai ganhar a medalha, a admiração do brasileiro ele já ganhou", garantiu outro. "Almir pedindo a Talita em casamento no estádio! No pódio dos românticos, os brasileiros são medalha de ouro", disse mais um.

Almir na final de atletismo

O atleta Almir Jr. não subiu ao pódio, mas havia avançado para a fase final da competição com a quinta melhor marca, saltando 17,06 metros. Além disso, ele foi o responsável por levar o Brasil de volta à final olímpica do salto triplo após 16 anos.

Essa é a segunda participação do atleta em Jogos Olímpicos. Em Tóquio, em 2020, ele terminou em 23º lugar e não conseguiu se classificar para a final. No entanto, nos Jogos Pan-Americanos de 2023, o mato-grossense conquistou a medalha de prata.