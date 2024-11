Pérola Faria expõe 'doença silenciosa' e faz forte desabafo: 'Me assustava'

Nessa terça-feira, 26, a atriz Pérola Faria decidiu abriu o coração sobre doença autoimune e compartilha detalhes do tratamento

A atriz Pérola Faria surgiu aos prantos para mais de 800 mil pessoas que a seguem no Instagram nesta terça-feira, 26. Em vídeo publicado na rede, a artista revelou que foi diagnosticada com Hepatite Autoimune.

Emocionada, ela fez um relato de como tem se sentido com a notícia. "Em julho desse ano, eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa, que já levou várias jovens a óbito por não ter tratamento adequado", confessou.

Faria contou que foram necessários vários exames para que os médicos soubessem mais sobre o caso. "Eu segui realista, mas vivi minha vida", disse. A artista complementou sobre o tratamento: "Vai durar quatro anos, então preciso ser feliz nesse processo.", definiu.

Pérola disse, ainda que fortaleceu seu relacionamento com Deus no momento em que começou a investigar sua condição com exames, biópsia e tratamento com corticoide. E também, agradeceu o apoio do marido, Mário Bregieira, que sempre a acompanha.

E na legenda da publicação, escreveu: "Fé e disciplina são fundamentais, não só na construção de uma vida espiritual, mas também no caminho para a cura da Hepatite Autoimune. Que de alguma forma isso sirva pra você. Não podemos evitar momentos de crise, mas podemos decidir não nos inquietar por eles. Jesus falou que não deveríamos temer o amanhã, porque basta ao dia o seu próprio mal. Não gaste o dia de hoje preocupando-se com o futuro! Você precisa de força para enfrentar os desafios de cada dia e a preocupação drena essa energia.", disse.

E prosseguiu: "Deus não responde ao desespero ou à ansiedade; mas à fé. Os discípulos tinham Jesus no barco e ainda assim se desesperaram com a tempestade (Marcos 4:35-41). Jesus chamou-os de homens tímidos e de pequena fé. Não importa se você conhece a Jesus se no dia da adversidade você age como se não o conhecesse!", pontuou.

"Quando nos entregamos à ansiedade, a verdadeira tempestade não é a que ocorre ao redor de nós, mas em nosso interior. Em meio à crise, os discípulos ficaram agitados e assustados. Jesus escolheu dormir, porque tinha plena confiança em Deus que passaria à outra margem. Que possamos ser como Jesus em meio às nossas crises e incertezas.", concluiu.

Primeiro filho

Em 2022, Pérola Faria deu à luz Joaquim, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Mario Bregieira. O nascimento do pequeno aconteceu em um hospital no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A atriz compartilhou a notícia nas redes sociais e escreveu na legenda: