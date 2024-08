Luís Navarro faz do gosto pelo cuidado de beleza uma herança para a filha

Com folga depois de estar em remake de Elas por Elas, Luís Navarro aproveita tratamento de beleza ao lado de sua primogênita, a pequena Kali

Luís Navarro (34), que recentemente deu vida a Edu no remake de Elas por Elas da Globo, curte descanso após o fim da novela ao lado da família. Pai de duas meninas, o ator compartilha apreço por cuidados estéticos com a primogênita Kali, de seis anos, e se diverte com tratamento de beleza ao lado da pequena.



Como ator, Navarro reconhece a importância de manter os cuidados com a pele em dia e tem uma rotina saudável que envolve boa alimentação, exercícios, meditação e uso de protetor solar. O cuidado com a beleza é observado em casa pela filha mais velha, que já demonstra gosto pelo tema.



"A Kali cresceu no universo artístico, então naturalmente gosta muito de brincar, de se maquiar e cuidar da beleza", revela o artista. Em clima de Dia dos Pais, Luís levou a filha para o acompanhar em um dia de beleza, que, segundo o ator, foi muito divertido.



A profissional Camila Sousa, responsável pelos procedimentos realizados na dupla, conta: "Para esse tratamento, pai e filha, nós optamos por proporcionar uma experiência única com uma máscara nutritiva para que eles sintam a pele mais hidratada, com brilho especial. Com isso, eles conseguem ter uma experiência de relaxamento, de cuidado, de amor. Fornecemos um momento único".



Para transformar a ocasião em uma lembrança memorável para o pai e a filha, a profissional deixou Luís e Kali aplicarem máscaras um no outro e explicou a importância do autocuidado desde cedo para a menina.



"Essa máscara de pedras preciosas é uma verdadeira joia para o rosto de quem está tendo essa experiência", comenta a profissional da clínica Rio Arte for Man. Para Luís, a memória do dia será boa: "A clínica é maravilhosa e acolhedora, nos sentimos muito bem. A experiência foi linda e aconselho todos os papais a vivenciarem", finaliza.