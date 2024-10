Mani Rego entra na Justiça e pede reconhecimento de união estável; você concorda com a decisão?

Empresária Mani Rego move processo para pedir o reconhecimento e a extinção de uma suposta união estável com Davi Brito. Ela está correta? Opine!

O relacionamento de quase dois anos de Mani Rego (42) e Davi Brito (22), campeão do BBB 24, chegou ao fim logo após o baiano vencer o reality show da TV Globo. Ao deixar o programa, o ex-motorista de aplicativo declarou que eles estavam apenas se conhecendo durante o período em que ficaram juntos. Agora, a empresária e cozinheira move um processo para pedir o reconhecimento e a extinção de uma suposta união estável entre eles. Você acha que ela está correta em ter tomado esta decisão? Vote na enquete da CARAS Brasil e opine.

O processo está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Com isso, Davi pode ter que dividir o prêmio de R$ 2,9 milhões da atração com Mani; sem contar prêmios e dois carros que juntos somam R$ 700 mil a seu patrimônio. Os dois chegaram a contar que moravam sob o mesmo teto há mais de um ano. E que, inclusive, trabalharam na barraquinha de comida da empreendedora por algum tempo.

Segundo a Justiça, a união estável é uma relação entre duas pessoas caracterizada por uma convivência pública, contínua e duradoura, que tem o objetivo de constituição familiar. A legislação não estabelece prazo mínimo de duração da convivência para que uma relação seja considerada união estável.

No confinamento do BBB 24, Davi costumava se referir a Mani como esposa, mas mudou o discurso na entrevista ao Mais Você, um dia após a grande final do reality, quando disse que estava na fase de "conhecê-la melhor". Mani não gostou do posicionamento do baiano e diante da repercussão, optou por colocar um ponto-final na relação.