Zezé Di Camargo presta bela homenagem no aniversário do irmão: 'Amo demais'

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo prestou uma homenagem para o irmão, Emanoel Camargo, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira (22)

Zezé Di Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu irmão, Emanoel Camargo, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor sertanejo compartilhou uma foto ao lado do aniversariante e escreveu uma mensagem especial para ele. "Meu mano, parceiro, sócio, guru e, acima de tudo, alguém que amo demais, Emanoel Camargo", disse o artista no começo do texto.

"Obrigado pela sua sabedoria e conselhos que sempre me fizeram bem. Hoje é o seu dia! Que Deus o abençoe muito e que possamos desfrutar muito ainda daquilo que estamos construindo juntos. Feliz aniversário meu mano!! Te amo muito!!", completou o artista.

Vale lembrar que Emanoel é padrinho de Clara, filha de Zezé Di Camargo com a influenciadora digital Graciele Lacerda, que nasceu no dia 25 de dezembro. "Depois de muito pensar, escolhemos a Wanessa e o Emanoel como padrinhos de batismo e o João como padrinho de consagração! Mas nós sabemos que a Clara tem muitos titios e titias espalhados por todo o Brasil—pessoas que nem conhecemos pessoalmente, mas que nos enviam mensagens cheias de amor e carinho pelas redes sociais. Sem falar naqueles que encontramos em shows e pelos lugares por onde passamos. A nossa gratidão! Que Deus abençoe cada um de vocês."

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Zezé Di Camargo homenageia Luciano em aniversário

Dia de festa na família Camargo! O cantor Zezé Di Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionante ao irmão, o também cantor Luciano Camargo, que completou mais um ano de vida na segunda-feira, 20.

Em celebração à data especial, o artista sertanejo resgatou uma foto da dupla no palco e parabenizou Luciano pelo início do novo ciclo. "Mano, hoje é o seu dia. Que Deus te abençoe sempre, te dê motivos para sorrir, ser feliz e muita saúde pra você e todos que você ama. Feliz aniversário e muita luz em sua vida!", escreveu ele. Veja o post!

Leia também:Graciele Lacerda se derrete ao mostrar ensaio newborn da filha: 'Muito amor'