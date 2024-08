O cantor Wesley Safadão postou um clique em clima de romance com a esposa, Thyane Dantas, e se declarou ao comemorar o aniversário de casamento

Wesley Safadão usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta quinta-feita, 1º, o cantor completou oito anos de casado com a influenciadora digital Thyane Dantas e fez questão celebrar.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a esposa durante um passeio de barco e na legenda da publicação, ele se declarou para ela. "Meu amor, hoje comemoramos 8 anos de casados", começou.

"E o que eu mais quero te dizer é que eu te amo mais que ontem e que meu amor, minha admiração e minha paixão por você só crescem! Obrigada por tudo que você representa pra mim e pra nossa família!!! Pra sempre minha flor, minha gata, meu amor!", completou Safadão.

Vale lembrar que Safadão e Thyane são pais de Ysis, de 10 anos, e de Dom, de cinco. O cantor também é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com a ex-A Fazenda Mileide Mihaile.

Confira:

Filha de Wesley Safadão tem festão com tema delicado

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis, completou 10 anos e ganhou uma grande festa na fazenda. Desde o amanhecer, a data foi celebrada, primeiramente, com um café da manhã luxuoso e cheio de itens personalizados.

Para a primeira refeição do dia, a garota teve uma grande mesa montada com várias louças delicadas. Os doces tinham seu nome gravado e ela soprou as velinhas. Depois, a herdeira do artista teve uma grande festa com muita diversão e mais decoração luxuosa.

Seguindo o tema candy color, de cores claras, local foi todo decorado e a mesa principal foi montada com diversos tipos de doces. Inclusive, o bolo seguiu a tendência vintage e Ysis surgiu toda estilosa para o mometno com um vestido lilás, ornando com tudo. Confira as fotos!