Viviane Araújo revela que Joaquim já reconhece seu amor pelo Carnaval: 'É um barato'

Durante evento no Copacabana Palace, no Rio, com a presença da CARAS Brasil, Viviane Araújo ainda fala sobre aposentadoria, Paolla Oliveira e hérnia umbilical

No ar na novela Volta por Cima, da TV Globo, na pele da dondoca e ciumenta Rosana, mulher de Edson (Ailton Graça), Viviane Araújo (49) se derrete ao falar do filho, o pequeno Joaquim (2), fruto de seu casamento com Guilherme Militão. Considerada por muitos a rainha das rainhas, a famosa revela como o seu herdeiro reage à sua agenda de compromissos profissionais, demonstrando que já entende o amor que sua mãe tem pelo Carnaval.

“Meu filho é um barato. Eu falo assim: Mamãe vai trabalhar, tá?. Aí ele diz: 'Mamãe vai sambar', na cabeça dele. Aí, ele fica lá, dá os pulinhos dele. É um barato. (risos)”, conta a atriz, durante evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, promovido pelo camarote Allegria da Marquês de Sapucaí, com a presença da CARAS Brasil.

No Carnaval deste ano, Viviane completa 30 anos de avenida, sendo os últimos 18 no Salgueiro, escola de samba carioca; e 20 anos na Mancha Verde, em São Paulo. Questionada se já pensa na sua aposentadoria, ela garante que são planos para daqui a alguns anos. "As pessoas me perguntam quando vou sair, se eu já penso (...) Não é que eu penso nisso, mas sei que esse dia vai chegar. Óbvio. Eu sei que um dia não estarei mais lá, só não sei daqui a quanto tempo", ressalta.

A artista deixa escapar que deseja que a decisão sobre abrir mão do cargo de rainha de bateria no futuro seja apenas dela. "Quero que seja algo que venha bem natural, dentro de mim. Que eu perceba e chegue à conclusão que já deu. Espero que seja no dia que eu quiser parar. Vou comunicar e pretendo fazer uma grande despedida. Acho que eu mereço, né?", diz a estrela, que ainda sonha inserir Joaquim no mundo do Carnaval. "Pretendo ficar mais um pouco para que meu filho sinta e veja tudo aquilo que a mãe dele viveu esses anos todos", reforça.

Viviane também fala sobre a saída de Paolla Oliveira (42) do posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, após 7 anos desfilando pela escola de samba de Duque de Caxias. O anúncio foi feito pela própria atriz, durante entrevista ao Fantástico no dia 16 de fevereiro. Ela relatou que queria focar em seu trabalho no remake de Vale Tudo, sucessora de Mania de Você que estreia em março.

"Vendo a saída dela, penso: Como vai ser o meu último desfile?. O dela está sendo tão bacana, tão respeitoso, bonito mesmo. E a vida é feita de escolhas. Ela quis assim. Mas ela com certeza vai fazer falta, porque é uma alegria, uma potência”, elogia.

Viviane Araújo em evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro - Foto: Webert Belicio/Agnews

HÉRNIA UMBILICAL

Recentemente, Viviane Araújo foi alvo de comentários por conta de uma hérnia umbilical. Internautas discutiram sobre estética e questionaram se o problema poderia provocar desconforto ou representar riscos à saúde. Mas a atriz garante que está bem e que a hérnia não vai atrapalhar a folia.

“Nenhuma questão que me prejudique. Só me incomoda um pouco esteticamente, mas não sinto dor, não sinto nada”, pontua. "Só quis falar (publicamente) mesmo por conta disso; porque as pessoas estavam falando: 'Ah, olha a hérnia dela, só vejo a hérnia’. Depois da novela, eu opero novamente”, informa a estrela, relembrando que já se submeteu ao procedimento, mas a hérnia acabou voltando.

ROTINA DE TREINOS

A rainha de bateria também entrega sua rotina de treinos. Ela afirma que seu dia a dia é intenso. “Tento ir no máximo cinco dias (por semana). Aí, quando não dá, vou quatro. Mas sempre vou de segunda a sábado. O meu treino mesmo, específico com a minha treinadora, com a Carol Vaz, dura uns 40 minutos, não passa disso, 40, 45 minutos. Mas, aí faço bike, aula de dança, aeróbico. Sempre fico uma hora e meia, duas horas na academia”, detalha.

