Nathalia Dill chama atenção ao recordar festa de aniversário com bolo diferentão

A atriz Nathalia Dill completou 39 anos e chamou a atenção dos fãs ao recordar um bolo diferentão que ganhou em seu aniversário de 13 anos

Nathalia Dill completou 39 anos de vida nesta última segunda-feira, 24, e comemorou a data especial recordando uma foto da celebração de seu aniversário de 13 anos.

Na imagem postada em sua rede social, a atriz aparece ao lado de várias pessoas e o seu bolo acabou chamando a atenção, já que o topo dele foi decorado como se fosse uma pizza, com direto a rodelas de tomate e azeitonas.

"Aniversário de 13 anos e um bolo disfarçado de pizza. Ontem fiz 39, continuo fã de comida temática e de surpresas criativas. O tempo passou, mas sigo a mesma: indecisa entre salgado e doce… mas sempre cercada de gente incrível! Obrigada por todo carinho que me mandaram", escreveu a famosa, que é mãe de Eva, de quatro anos, na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post com mensagens carinhosas. "Parabéns, que Deus te abençoe", disse uma seguidora. "Você merece tudo de lindo, Nath. Parabéns e muitas felicidades", escreveu outra. "Tudo de melhor e mais bonito sempre. Parabéns, linda", desejou uma fã.

Vale lembrar que Nathalia Dill está longe das telinhas desde o fim de 'Família é Tudo' (2024), da Globo, em que interpretou a personagem Vênus.

Confira:

Nathalia Dill exibe detalhes de festa da filha, Eva

A atriz Nathalia Dill encantou os fãs ao compartilhar registros do aniversário da filha, Eva. A artrista comemorou o aniversário de quatro anos da herdeira. Nas imagens, Eva surge apagando as velinhas e esbanjando fofura ao lado da família.

"Comemorando mais um ano de luz e amor na vida da pequena Eva! Ainda no dia não oficial. Que sua jornada seja sempre repleta de sorrisos, descobertas e muito carinho, como", afirmou na legenda. Eva é fruto do relacionamento de Nathalia Dill com o produtor musical Pedro Curvello. Confira as fotos!

