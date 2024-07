O cantor sertanejo Leonardo completou 61 anos de vida nesta quinta-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial da nora, Virginia Fonseca

Virginia Fonseca usou as redes sociais para prestar uma homenagem para o seu sogro, o cantor Leonardo. O sertanejo completou 61 anos de vida nesta quinta-feira, 25, e ganhou um recado especial da nora.

No feed do Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe postou uma foto em que aparece abraçada com o aniversariante, tirada na festa de aniversário dele, que teve como tema arraial julino, e agradeceu por conviver com ele.

"Hoje é niver dele, uma das melhores pessoas que eu conheço!!! Leo, é um prazer poder conviver com você e te chamar de sogro. Nesse dia mais que especial, peço a Deus que lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e felicidade!!", começou a influenciadora digital

E completou: "Que você continue sendo essa pessoa nota 1000 que TODOS amam!! Você é demais!! Obrigada por tudo que faz por nós, por todos conselhos, por todo carinho (do seu jeito kkk) e por toda atenção de sempre!! Amamos você."

Mais cedo, Leonardo também recebeu uma homenagem do filho, Zé Felipe. O relembrou uma foto antiga em que aparece ao lado do pai e se declarou na legenda. "Gato, se eu pudesse descrever você em três palavras seriam amor, generosidade e alegria. Mas ainda assim faltariam muitas mais. Você é e sempre será um espelho para mim, meu companheiro, amigo, o melhor pai que eu poderia ter. Desejo felicidade e muita saúde na sua vida! Nós te amamos! Obrigado por ser o melhor pai e vovô do mundo. Feliz Aniversário, pai", escreveu ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Poliana Rocha abre álbum da festa de aniversário de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou nesta quinta-feira, 25, algumas fotos do sertanejo com os familiares em sua festa de 61 anos na fazenda Talismã. Com um tema de arraial julino, a empresária montou uma noite cheia de delícias e muita música para todos.

Além dos doces típicos, brinquedos e canções ao vivo, os convidados foram vestidos com roupa no estilo caipira para entrar no clima da festa. Quatro dos seis filhos de Leonardo estavam presentes e apareceram no álbum: Monyque Isabella de Costa, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas. Além dos herdeiros, Virginia Fonseca e suas filhas e outros também posaram para os cliques.

"Ontem aconteceu o Arraia do Léo em comemoração do seu aniversário de 61 anos,que é hoje... Ele ficou muito feliz e sua felicidade me deixa extremamente realizada! Tudo foi preparado com muito carinho... ele merece!", disse Poliana Rocha na legenda. Confira!