Zé Felipe homenageia Leonardo em aniversário: 'Melhor pai'

Zé Felipe usou a sua conta no Instagram para homenagear e fazer uma linda declaração para o pai Leonardo, que está completando 61 anos

Nesta quinta-feira, 25, Leonardo está completando 61 anos de vida. A comemoração já aconteceu na última quarta-feira, 24, com uma festa temática de Arraiá, com direito a muitas brincadeiras e comidas típicas.

Em sua conta no Instagram, Zé Felipe relembrou uma foto antiga em que aparece ao lado do pai e se declarou na legenda. "Gato, se eu pudesse descrever você em três palavras seriam amor, generosidade e alegria. Mas ainda assim faltariam muitas mais. Você é e sempre será um espelho para mim, meu companheiro, amigo, o melhor pai que eu poderia ter. Desejo felicidade e muita saúde na sua vida! Nós te amamos! Obrigado por ser o melhor pai e vovô do mundo. Feliz Aniversário, pai", escreveu ele.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de comentários, mas o aniversário do cantor ficou em segundo plano. Os fãs notaram apenas a intensa semelhança entre Zé Felipe e a filha Maria Flor, de um ano. Além dela, ele e a esposa Virginia Fonseca são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, que deve nascer no próximo mês.

"Pensando aqui que a Flor vai ser literalmente o Zé de cabelo grande", escreveu um internauta. "A semelhança com a Florzinha é incrível", escreveu outra. "O nome Flor deveria ser Josefa Felipa, a cara do Zé. Agora só falta o Zé Leonardo para saber com quem vai ser parecido. Parabéns Léo, Deus abençoe sempre sua vida", comentou uma terceira.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Festança

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou nesta quinta-feira, 25, algumas fotos do sertanejo com os familiares em sua festa de 61 anos na fazenda Talismã. A amada do famoso organizou um evento especial para ele celebrar a data ao lado dos filhos e amigos.

Com um tema de arraial julino, a empresária montou uma noite cheia de delícias e muita música para todos. Além dos doces típicos, brinquedos e canções ao vivo, os convidados foram vestidos com roupa no estilo caipira para entrar no clima da festa.

"Ontem aconteceu o Arraiá do Léo em comemoração do seu aniversário de 61 anos,que é hoje... Ele ficou muito feliz e sua felicidade me deixa extremamente realizada! Tudo foi preparado com muito carinho... ele merece!", disse Poliana Rocha na legenda.