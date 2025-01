Thaeme presta homenagem especial no aniversário da mãe

A cantora Thaeme compartilhou nas redes sociais cliques raros ao lado da mãe, Suely Mariôto, e prestou uma bela homenagem

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Suely Mariôto, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 15.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou duas fotos ao lado da aniversariante do dia e escreveu uma bela mensagem para ela.

"Parabéns pra minha mãezinha! Muitos e muitos anos com saúde, amor e muita paz. Que Deus te abençoe e te proteja de todo mal! Que tenhamos muitos momentos de felicidade com a sua presença!

Viva! Ps. A maior usuária das camisetas da filha artista (desde quando era dupla com a Pri kkkkk)", escreveu Thame na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações para dona Suely. "Parabéns!! Que Deus te abençoe imensamente e guie sempre seu coração! Muito e muitos anos de vida", disse uma seguidora. "Parabéns, dona Suely! Que seja um ano abençoado!", desejou outra. "Feliz aniversário, dona Suely! Saúde e bênçãos infinitas na sua vida!", falou uma fã.

Thaeme celebra aniversário de casamento

Em suas redes sociais, Thaeme Mariôto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. E no dia 22 de dezembro, a cantora relembrou em sua conta no Instagram diversas fotos do seu casamento com Fábio Elias para celebrar dez anos da data especial.

"22.12.14 … Há dez anos que, diante de Deus e de nossas famílias, dissemos nosso sim. Foi Ele quem guiou nossos passos, nos colocou no colo nas tribulações e nos abençoou com uma linda e abençoada família. Que Ele continue sendo nosso refúgio e nossa fortaleza nos momentos de batalha e nos proteja de todo mal! Acima de tudo, que seja feita a Sua vontade em nossas vidas! Amém", escreveu a artista. Veja a publicação!

