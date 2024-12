Thaeme celebra dez anos de casamento com Fábio Elias

A cantora Thaeme Mariôto usou as suas redes sociais para celebrar os dez anos de casamento com Fábio Elias com uma linda homenagem

Em suas redes sociais, Thaeme Mariôto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Neste domingo, 22, a cantora relembrou em sua conta no Instagram diversas fotos do seu casamento com Fábio Elias para celebrar dez anos da data especial.

"22.12.14 … Há dez anos que, diante de Deus e de nossas famílias, dissemos nosso sim. Foi Ele quem guiou nossos passos, nos colocou no colo nas tribulações e nos abençoou com uma linda e abençoada família. Que Ele continue sendo nosso refúgio e nossa fortaleza nos momentos de batalha e nos proteja de todo mal! Acima de tudo, que seja feita a Sua vontade em nossas vidas! Amém", escreveu a artista.

Thaeme e Fábio são pais de Liz, de cinco anos, e Ivy, de três.

Decoração de Natal

A cantora Thaeme Mariôto encantou com novas fotos de sua família em clima de Natal. A artista postou os registros feitos ao lado do marido, Fábio Elias, e das filhas, Ivy e Liz, ao lado da árvore e chamou a atenção.

Isso porque, o objeto verde, montado na sala da casa da famosa, foi todo decorado com enfeites em rosa. Para combinar com os itens, toda a família apareceu usando looks na cor rosa e claro que as herdeiras roubaram a cena.

"Já em clima natalino por aqui com essa árvore linda! Esse ano escolhemos rosinha candy color, gostaram?! Linda, né? E esses cliques lindos para eternizar esse momento! Muito obrigada", falou a cantora sobre ter tido a árvore montada por uma loja e os cliques tirados pela fotógrafa Glaucia Pires.

Ainda nos últimos dias, Thaeme Mariôto agradeceu ao receber várias mensagens de apoio após revelar que estava doente. A famosa estava com Influenza B, sentindo vários sintomas como tosse, dor de cabeça, congestão nasal, coriza e fadiga.

