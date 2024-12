Tata Werneck mostra que a filha está quase de seu tamanho: 'Metade'

Comparando o seu pé com o de Clara Maria, Tata Werneck mostra como a filha está crescendo e está quase de seu tamanho com apenas cinco anos

A apresentadora Tata Werneck mostrou como a filha com Rafa Vitti, a pequena Clara Maria, não está mais tão pequena assim. Nesta terça-feira, 17, a humorista postou uma foto comparando o tamanho de seu pé com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, com apenas cinco anos, a menina já está quase calçando o mesmo número que a mãe. Dona de uma altura mais baixa, a atriz brincou sobre Clara Maria estar quase do seu tamanho e falou sobre a felicidade de poder ver a garota se desenvolvendo.

"5 anos e você tá calçando 30. E eu 33. Você tá ficando mais pesada preu pegar no colo. Já tem metade do meu peso mas com certeza tem mais massa magra que eu. Você tá quase da minha altura. E eu fico maravilhada por te ver crescer tão linda e gentil. E fico mais feliz ainda por lembrar que colo de mãe é um abraço sem limites. Minha menina... você tá crescendo", escreveu a famosa ao exibir os pés juntos.

Ainda nos últimos dias, Tata Werneck já havia postado uma foto comparando sua altura com a de Clara Maria. Na ocasião, ela brincou sobre a filha passá-la nos próximos anos.

Tata Werneck fez cirurgia?

Na última segunda-feira, 9, ela compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da médica que a acompanhou durante seu procedimento e confessou ser uma paciente medrosa, mas que ganhou segurança graças a atenção da equipe.

"Me operei essa semana e estava com medo até do algodão. Agradeço a toda equipe de limpeza, técnicos de enfermagem, nutrição, 'marqueiros', recepção e a maravilhosa Dra. Ludhmila Hajjar, chefe do hospital. A Dra. Leila e ao Dr. Saulo, que tiveram a maior dificuldade: me anestesiar [risos]. Obrigada pelo cuidado e paciência. Não sou uma paciente fácil. Sou muito medrosa", escreveu a artista na rede social.

Embora não tenha dado detalhes sobre a cirurgia, Tata contou que precisou passar um período internada e elogiou o hospital. "Parece que estamos num hotel (tirando o fato de acordar de fralda ) Obrigada também a minha tia Ângela que foi apenas me acompanhar mas eu a obriguei a fazer um check up". E reforçou: "Isso não é uma publicidade. É gratidão mesmo".