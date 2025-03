Sophie Charlotte mostra registros do Carnaval e web reage: 'É surreal'

A atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 5, para compartilhar registros do seu carnaval

A atriz Sophie Charlotte viveu dias pra lá de agitados no Carnaval. Na noite desta quarta-feira, 5, a artista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da folia e mostrou cliques em que aparece sorridente curtindo a data.

Em seu perfil, a famosa abriu o álbum de fotos do feriado, onde aproveitou os dias para se divertir bastante. “Pra tudo se acabar na quarta-feira…”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "A forma como você aproveita o carnaval é surreal, musa", disse um.

"O brilho e a folia do Carnaval chegam ao fim... Mas as memórias permanecem com o coração cheio de histórias para contar! Só registros lindos! Que venha o próximo!", refetiu outra pessoa. "Mas é linda", elogiou mais uma.

Sophie Charlotte confirma fim do relacionamento com Xamã

O cantor e ator Xamã e a atriz Sophie Charlotte não são mais um casal. A informação sobre o término foi dada pela artista, que esteve em um camarote da Marquês de Sapucaí, para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, no último domingo, 2.

Ao ser abordada pela imprensa, ela confirmou que a relação chegou ao fim, mas optou por não dar detalhes. "Não estamos mais juntos, mas ele é uma pessoa incrível e torço muito pela felicidade dele", afirmou a atriz, em entrevista à Quem.

Recentemente, ela falou sobre a relação com o cantor. "Torço muito por ele e ele por mim também. A gente está em um momento muito bonito. Então, por que não transbordar para quem está em volta? Que a paixão vale a pena", declarou ela.

Xamã, por sua vez, também compartilhou recentemente uma foto romântica ao lado de Sophie e elogiou a então companheira. "Minha namorada linda cantando ontem no jantar da Chanel", escreveu o famoso na legenda da publicação.

