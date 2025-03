Sophie Charlotte comenta sobre nova fase após término da relação com Xamã

Vida que segue! Recém-solteira, a atriz Sophie Charlotte contou como está após anunciar o fim do namoro com o cantor Xamã

A atriz Sophie Charlotte marcou presença na pré-estreia do longa 'Maré Alta', realizada na noite de terça-feira, 11, no Rio de Janeiro. Recém-solteira, a artista abriu o coração ao falar sobre a nova fase de sua vida.

Após rumores, no início deste mês, Sophie confirmou o término de seu namoro com o ator e cantor Xamã. Os dois, que se conheceram durante as gravações do remake de ‘Renascer’, da TV Globo, engataram um romance em julho do ano passado, logo após o fim da novela.

" Estou bem, está tudo, tudo certo ", declarou a famosa em entrevista ao 'Gshow'. A atriz ainda aproveitou para falar sobre os dias de Carnaval na Sapucaí. Apesar de Xamã também ter curtido a folia no mesmo local, os dois não se encontraram.

"Passei realmente rodeada de amigos, com meu irmão e minha mãe. Estou nesse momento e curtindo da melhor forma possível, prestigiando os amigos e encontrando pessoas importantes também", disse Sophie Charlotte, por fim.

Vale lembrar que a informação sobre o término da relação foi confirmada pela artista, sem muitos detalhes. "Não estamos mais juntos, mas ele é uma pessoa incrível e torço muito pela felicidade dele", afirmou ela, em entrevista à Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XAMÃ ❌ (@euxama)

Sophie Charlotte mostra registros do Carnaval

A atriz Sophie Charlotte viveu dias pra lá de agitados no Carnaval. Na última semana, a artista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da folia e mostrou cliques em que aparece sorridente curtindo a data.

Em seu perfil, a famosa abriu o álbum de fotos do feriado, onde aproveitou os dias para se divertir bastante. “Pra tudo se acabar na quarta-feira…”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "A forma como você aproveita o carnaval é surreal, musa", disse um.

"O brilho e a folia do Carnaval chegam ao fim... Mas as memórias permanecem com o coração cheio de histórias para contar! Só registros lindos! Que venha o próximo!", refletiu outra pessoa. "Mas é linda", elogiou mais uma; confira os registros!

Leia também: Marina Lima elogia voz de Sophie Charlotte em homenagem à cantora: ‘Que talento ela tem!’