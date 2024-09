Rosamaria Murtinho surge em foto raríssima com o marido, Mauro Mendonça

Rosamaria Murtinho mostrou uma foto do aniversário da neta, filha do diretor Mauro Mendonça Filho, em que aparece ao lado do marido, Mauro Mendonça

O ator Mauro Mendonça surgiu aproveitando um momento em família. Nesta quarta-feira, 25, a esposa dele, a atriz Rosamaria Murtinho, compartilhou clique da festa de aniversário da sua neta, Januária, que é filha mais velha do diretor de Travessia Mauro Mendonça Filho.

Na imagem compartilhada no Instagram, a artista aparece ao lado do marido e de dois dos três filhos deles, o músico João Paulo Mendonça, e o pai da aniversariante. "Aniversário da minha querida netinha Jamjam. Na foto, [estão]: Juju, Januária, Maurão, Maurinho, Rosamaria, Sofia e João Paulo", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, mensagens carinhosas para a aniversariante. "Parabéns Rosa, saúde e amor para vc e toda família", disse uma. "Parabéns, muita felicidade pra ela!!!", comentou outra. "Parabéns pra ela, Rosinha", escreveu uma terceiro.

Mauro Mendonça contou como se apaixonou por Rosamaria Murtinho

No ano passado, Mauro Mendonça falou sobre o casamento com a esposa e disse que se apaixonou por ela logo na primeira vez que se encontraram. Eles são casados desde 1959. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Ser Artista, no Youtube.

“Eu e Rosinha estamos comemorando 64 anos de casamento. Foi amor à primeira vista. Quando a vi entrando pela primeira vez no teatro, já me apaixonei e o Raul Cortez disse que eu ia casar com ela”, relembrou o artista durante o papo com o apresentador Marcus Montenegro.

