Gracyanne revela quais itens não conseguiu tirar da dieta após o BBB

A musa fitness Gracyanne Barbosa, que comia mais de 40 ovos por dia, conta que passou a adotar uma alimentação menos restrita

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, confessou que ainda não conseguir retormar a sua dieta totalmente saudável e restrita antes de entrar no BBB 25, reality show da TV Globo. A influencer, que comia mais de 40 ovos por dia, revelou que ainda não conseguiu desapegar do refrigerante e chocolate, itens que acostumou a comer durante os quase dois meses de confinamento.

"Ainda estou com hábitos do BBB... Estou amando refrigerante zero e hoje comi um chocolatezinho", confessou em seu perfil no Instagram.

Há 20 anos sem comer chocolate, recentemente ela falou sobre a retomada dos treinos mais intensos e o impacto em suas curvas. "O treino está fazendo efeito. Vale a pena sempre! Eu já tinha perdido essa definição", avaliou.

A ex-sister tem relatado aos fãs sua dificuldade para treinar na mesma intensidade de antes do reality. "Depois de 20 anos sem nem olhar para o chocolate, eu entrei no BBB e, bom, vocês viram, né? Agora, o desafio é real: como voltar para dieta dos 40 ovos por dia depois de tudo isso? Entre marmitas, memórias e muita força de vontade, estou tentando retomar a rotina com paciência e uns obstáculos pelo caminho. Se estou sofrendo? Estou. Mas desistir não é uma opção!", declarou.

Gracyanne Barbosa faz procedimento íntimo

Gracyanne Barbosa aderiu a um novo procedimento estético íntimo. Isso porque ela passou por uma técnica diferente para ressaltar o volume dos mamilos.

A ex-sister aderiu ao Nipple Filler, que é o preenchimento dos mamilos. De acordo com Dra. Dayana Hasten, o preenchimento é feito para as pessoas que não tem projeção do mamilo.

“Considerado uma região muito sensual da mulher, quando é preenchido muito sutilmente, dá uma valorizada no seio, obviamente que sem exageros e com muita naturalidade”, disse. Confira!

