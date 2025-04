Sasha e o marido desembolsam valor exorbitante em hospedagem para visitar o Peru

A estilista Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas, visitam as plataformas circulares incas em Moray e ainda irão conhecer Machu Picchu

A estilista Sasha Meneghel, de 26 anos, e o marido, o cantor João Lucas, de 25, estão no Peru, onde conhecem o Vale Sagrado dos Incas, na província de Urubamba, em Cusco. Nesta quinta-feira, 17, o casal passou pela cidade de Moray, que abriga as plataformas circulares incas e também irão conhecer Machu Picchu, grande atração do país.

Além disso, a hospedagem do casal chama a atenção. Isso porque eles estão no Belmond Hotel Vale Sagrado, onde a diária para duas pessoas no quarto mais simples começa em R$ 5,8 mil.

No Instagram, Sasha e João mostraram as paisagens da região, o almoço em um restaurante badalado, além de uma imagem do cantor ao lado de um morador do local e segurando uma planta.

Sasha, única filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e Lucas são casados desde 2021.

Sasha dedica mensagem à mãe no aniversário dela

No dia 27 de março Xuxa completou 62 anos e ganhou uma homenagem bastante especial da filha, Sasha Meneghel.

Por meio das redes sociais, a modelo e empresária publicou duas fotos em celebração ao aniversário da mãe e destacou o quanto a ama. A primeira imagem trata-se de uma camiseta com diversos cliques antigos, como o da gravidez da famosa.

Já a segunda foto, tirada recentemente, Sasha e Xuxa aparecem abraçadas enquanto sorriem para a câmera. "Feliz aniversário para a melhor mãe do mundo. Te amo", escreveu a filha da apresentadora na legenda da publicação. Confira!

