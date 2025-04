A cantora Iza e o futebolista Yuri Lima compartilham novas fotos da primogênita, Nala, que completou seis meses de vida no dia 13 de abril

A cantora Iza e o futebolista Yuri Lima decidiram publicar novas fotos da primogênita, Nala, que completou seis meses de vida no último domingo, 13. No Instagram, o casal recebeu várias mensagens carinhosas dos seguidores, que ficaram, mais uma vez, encantados com a pequena.

Yuri foi o primeiro a publicar os registros com a bebê. Na ocasião, ele posou com a filha dentro do avião, dançou para ela, e depois, a mostrou dormindo. Iza também foi clicada com Nala na aeronave, além de aproveitar um dia de sol na praia na companhia dela.

Na seção de comentários, os fãs reagiram, inclusive, celebridades: “Tempo, vai devagar. Princesa Nala nasceu ontem e já está desse tamanho”, disse um seguidor; “Ai, meu Deus! Eu amo”, escreveu a atriz Sheron Menezzes; “Minha mãe e minha irmã”, divertiu-se o influencer Raphael Vicente.

O companheiro da cantora disse, recentemente, que deu um tempo na carreira de atleta para passar mais tempo com a família.

Confira, abaixo, as imagens:

Iza e Yuri Lima com a filha, Nala - Foto: Reprodução/Instagram

Iza fala sobre a maternidade

Recentemente, Iza, de 34 anos, decidiu falar sobre a experiência na maternidade. A artista se afastou dos palcos para se dedicar à filha Nala e, durante esse período, etem aproveitado cada instante ao lado da pequena, que trouxe uma nova perspectiva à sua vida. "Tenho uma deusinha em casa", comentou carinhosamente sobre a sua filha.

Após esse período de afastamento, IZA retornou aos palcos durante o Carnaval de 2025, quando se apresentou em um baile de máscaras no Rio e participou do show de abertura do Desfile das Campeãs. Confira!

