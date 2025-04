Fernanda Paes Leme posa com o ex na festa de aniversário da filha

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio mostraram que está tudo em paz e posaram juntos na festa de aniversário da filha Pilar, de um ano

Nesta quinta-feira, 17, Pilar, filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, completou seu primeiro ano de vida. O casal anunciou a separação há pouco, mas mostrou que a amizade permanece.

Fernanda e Victor realizaram uma festa intimista para a filha. Pilar esbanjou fofura com um look todo branco e ganhou um bolo com tema de coelhinho.

Em suas redes sociais, a famosa compartilhou algumas fotos do momento especial. "Um ano da Pilar...

Um ano de nós. Um ano em que tudo mudou… Da configuração da casa até aqui dentro. Foram 12 meses de um amor absurdo, risadas bobas, choros profundos (meus e dela), fraldas, mamadas, dengo, caos e cura. Um combo que não se aprende em curso nenhum… Só vivendo mesmo. E eu vivi. Intensamente. Confusa, exausta, apaixonada, entregue. Eu vivi e venci. Passei de fase", começou Fernanda.

Em seguida, ela ressaltou algumas qualidades da filha. "Ela ainda não fala 'eu te amo', mas sei que me ama como ninguém. Ela só sabe contar até um, mas já virou minha conta favorita. Ela não lembra dos nossos primeiros dias, mas eu jamais vou esquecer. Dizem que passa rápido e é real. Um ano do meu maior recomeço! E mesmo com a coluna travada, flacidez básica e cabelo que nunca mais secou direito… Eu não trocaria nadinha de nada! Porque no fim do dia (e no começo dele também), ela é o meu grande surto de amor! Feliz um ano, Pilar. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada, Victor Sampaio, por dividir essa jornada comigo", concluiu.

Primeira palavra

Faltando poucos dias para sua filha, Pilar, completar um ano, Fernanda Paes Leme compartilhou em sua rede social um vídeo da herdeira falando sua primeira palavra. Na segunda-feira, 14, a famosa exibiu o registro e deixou os internautas encantados com tanta fofura.

Já sabendo falar algumas coisas, a pequena, que é fruto da antiga relação da famosa com Victor Sampaio, apareceu balbuciando "água". A apresentadora então contou que essa foi a primeira palavra da menina e se mostrou emocionada ao vê-la crescendo.

"Pipa já está com um vocabulário bem grandinho, mas sua primeira palavra foi água e suas variações de apa, apua, apu, aba, abua... Segue aí a dica e fiquem hidratados. Semana de um ano da Pilar e eu estou como? Emocionada com tudo que relembro desde o primeiro dia", postou a mamãe de primeira viagem os momentos especiais.

