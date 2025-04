BBB 25: Diego Hypolito é eliminado na reta final do reality show

Depois de enfrentar Renata e Vitória Strada no 18º paredão do BBB 25, da Globo, Diego Hypolito foi eliminado poucos dias antes da grande final

Mais um participante foi eliminado do BBB 25, da Globo. Desta vez, o ginasta Diego Hypolito deixou o reality show após chegar ao Top 5 na reta final.

Ele saiu do confinamento com 59,77% dos votos do público após enfrentar Renata e Vitória Strada no 18º paredão do reality show.

Com a saída dele, o Top 4 do Big Brother Brasil é formado por João Pedro, Guilherme, Vitória Strada e Renata. Inclusive, logo depois da eliminação, os participantes foram para a Prova do Finalista - que dará uma vaga na grande final para o vencedor.

Saiba como será a grande final do BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

A final será agitada com os shows de ex-BBBs que são cantores. A lista de convidados conta com Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24). Além disso, o cantor Paulo Ricardo também estará por lá.