MC Daniel celebra o mesversário de Rás com cliques fofos do pequeno

Para celebrar os dois meses de vida de Rás, MC Daniel compartilha fotos encantadoras com seus seguidores; confira os registros!

Nesta quinta-feira, 17, MC Daniel postou em suas redes sociais uma série de fotos de Rás para celebrar os seus primeiros dois meses de vida. O pequeno é fruto do seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria.

''Oi gente, hoje eu faço 2 meses de vida. Meu pai não conseguiu escolher 1 foto minha sorrindo então vai todas kkk '', escreveu o cantor na publicação

Muitos seguidores ficaram encantados com a espontaneidade e o sorriso do menino, preenchendo o post com comentários. "Toda benção e proteção a vc, amor do Vovô", comentou Christian Daniel, irmão do artista. "Coisa mais linda!", comentou um internauta. Outro usuário ainda escreveu que Rás é parecido com a mãe: "A cara da mãe!".

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel compartilha cliques fofos de Rás para comemorar seu mesversário - Foto: Reprodução/Instagram

Mesversário temático de Ravi

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, completou cinco meses e ganhou mais uma festinha temática. Acostumados a entrarem no clima, usando fantasia e tudo mais, os ex-BBBs novamente surpreenderam com sua caracterização.

Nesta terça-feira, 15, a famosa postou fotos da comemoração e encantou ao surgir vestida de Trixie, do desenho Padrinhos Mágicos, enquanto os herdeiros foram de Cosmo e Wanda. Entrando no personagem Ravi até apareceu de peruca verde e Lua usando uma de cor rosa.

Leia também: Lorena Maria e Mc Daniel celebram primeiro mês de Rás com festa temática