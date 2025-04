Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram Páscoa antecipada com os filhos

Virginia Fonseca e Zé Felipe decidiram fazer uma festa de Páscoa antecipada para os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a digital inlfuencer e o marido Zé Felipe fizeram uma festa antecipada de Páscoa para os filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

As meninas esbanjaram fofura ao usar vestidos na cor azul claro e orelhinhas e maquiagem imitando um coelhinho. Já o caçula estava com um look todo branco e com pantufas de coelhinho.

Além disso, a festa foi decorada toda em tons pastéis e com diversos elementos que lembram a data, como coelhinhos e ovos.

"Comemorando a Páscoa hoje com minha família e amigos, pois no domingo eu e Zé estaremos viajando, mas não poderíamos deixar de festejar essa data tão importante que é ressureição de Cristo!!! Que a Páscoa celebre a união familiar sempre. Toda honra e glória a Deus", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Boa ação

Na última terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca e o esposo, o cantor Zé Felipe, participaram da ação solidária Páscoa de Afeto em uma escola infatil de Aparecida de Goiânia, no Goiás. Na ocasião, o casal distribuiu ovos de chocolate para 200 crianças no local e o famoso decidiu dar mais detalhes sobre a atitude.

"Tivemos uma tarde maravilhosa, é sempre bom estar rodeado de crianças e com quem a gente ama! Poder levar um pouco mais de alegria foi muito especial, ainda mais em uma data como a Páscoa. A Virgínia já está envolvida com o projeto há algum tempo e se dedica bastante, tenho muito orgulho dela", declarou em entrevista à Quem.

"Sempre que posso, estou presente também. Nossa família foi tão abençoada por Deus, queremos sempre ter a oportunidade de retribuir o bem", contou ele, que é pai de Maria Alice, de três anos; Maria Flor, de dois; e José Leonardo, de sete meses.

Virgínia é madrinha do projeto e já realizou mais de cinco ações com a instituição. Há um ano ela arca com os custos para manter o espaço funcionando.

