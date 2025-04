Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, chama a atenção ao fazer longa caminhada, em um único dia, em viagem aos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, 17, a apresentadora Sabrina Sato contou que a mãe, Kika Sato, de 72 anos, havia percorrido 15 quilômetros em um único dia, mesmo gripada, em Orlando, nos Estados Unidos. O registro acontece após a famosa participar da Brazil Conference, em Boston, Massachusetts, e ir à Disney para curtir os dias de descanso.

A apresentadora foi uma das convidadas do evento organizado por estudantes brasileiros da Universidade de Harvard e do MIT, onde apresentou dois painéis com foco em TV e comunicação.

No vídeo, publicado nos stories do perfil de Sabrina no Instagram, ela escreveu: “72 anos andando 15 km por dia sorrindo mesmo gripada. Quero ser assim”, disse sobre a gravação, que mostra a matriarca exibindo bom humor. No vídeo, Kika ainda aparece usando os óculos escuros da marca de Sabrina.

Mãe de Sabrina Sato, Kika Sato percorre 15 km nesta quinta-feira, 17 pic.twitter.com/Uvc1DVVCXO — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 18, 2025

Filha de Sabrina Sato fala inglês fluente durante viagem

Na mesma viagem, a filha de Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, Zoe, de seis anos, provou que não se comunica apenas em português. Isso porque a pequena impressionou os internautas ao falar inglês fluente nos Estados Unidos.

Em um vídeo compartilhado pela apresentadora, a menina aparece no colo do padrasto, o ator Nicolas Prattes, conversando com a recepcionista do hotel onde estão hospedados e surpreende com sua fluência em inglês. Confira!

