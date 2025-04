Thaila Ayala comemora aniversário em família: 'Presente maior'

Em suas redes sociais, Thaila Ayala mostrou algumas fotos da comemoração do seu aniversário ao lado do marido Renato Góes e dos filhos

Nesta segunda-feira, 14, Thaila Ayala está completando 39 anos de vida. A atriz decidiu comemorar a data especial em casa rodeada pela família.

Em suas redes sociais, a famosa compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do marido Renato Góes e dos filhos Francisco, de três anos, e Tereza, de quase dois anos.

Thaila também exibiu o seu bolo em formato de coração e com uma vela divertida que não revelava a sua idade.

"Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar comemorar um aniversário assim na minha casa, com meus filhos, meu marido, minha família! Presente maior não há! Obrigada Deus por tanta benção", escreveu ela na legenda da publicação.

O último trabalho de Thaila Ayala foi como Elisa em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo em 2024.

Reação inusitada

Thaila Ayala foi a convidada do Wow Podcast e fez algumas revelações sobre a sua vida. A atriz contou que se apaixonou por Renato Góes após eles terem relações sexuais pela primeira vez.

No entanto, o que mais surpreendeu foi a reação da famosa com isso. Thaila ainda revelou que o interesse surgiu ao estar presente em um evento com Renato e outros famosos.

"Fomos jantar todos juntos, o restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei 'f****', senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente", começou ela.

E a reação de Thaila foi simplesmente fugir do hotel. "Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar. Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu".

Depois desse momento, os atores passaram cerca de seis meses tendo alguns encontros, porém Thaila morava fora do Brasil na época. "Um dia ele virou para mim e falou: 'legal, mas eu não namoro à distância'. Falei: 'tá bom'. Fechei meu apartamento e vim embora para o Brasil. No mesmo ano em que eu voltei ele me pediu em casamento, quase um ano depois a gente casou e temos dois filhos", concluiu.

