Rainha do Sertanejo, Roberta Miranda chega aos 68 com legado para além da música

Neste sábado, 28, Roberta Miranda completa 68 anos e segue reafirmando sua essência como referência para artistas e mulheres

Consagrada pelos brasileiros a Rainha do Sertanejo, Roberta Miranda completa 68 anos neste sábado, 28. Dona de uma carreira recheada de sucessos, o legado que a artista carrega vai muito além da música e engloba o lado da inspiração e referência —tanto para artistas quanto para o público.

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Roberta Miranda se mudou para São Paulo ainda na infância . O interesse pela música surgiu em sua adolescência, nos anos 1980, o sucesso bateu a sua porta e não foi mais embora. Ela é, por exemplo, uma das cantoras brasileiras que mais vendeu discos, com mais de 28 milhões de cópias, e sua trajetória serve como inspiração para diversos artistas.

Luísa Sonza (26) é uma das cantoras que teve influência da veterana. Em entrevista à CARAS Brasil, ela recorda que, no início da carreira, cantava A Majestade, O Sabiá ao lado da banda de casamentos que fazia parte. "O que ela fez pela música como um todo e, principalmente, pela música sertaneja sendo mulher dentro do sertanejo. A gente sabe da importância dela acima de tudo."

Gustavo Mioto (27) também não escondeu a emoção ao ser convidado para participar do DVD Infinito, lançado por Roberta Miranda no início deste ano. "Podendo chamar qualquer pessoa e ela me chamou para cantar, fiquei muito honrado. É muito louco o meu trabalho, comparado com o da Roberta, é criança ainda. Fiquei muito feliz que eu tenha sido escolhido."

Para além da inspiração na carreira, a artista também é referência para uma geração de mulheres, sempre debatendo questões relevantes socialmente, como machismo e até mesmo sexualidade. Feminista declarada, ela já deu diversas declarações marcantes.

Pioneira no sertanejo, ela contou à CARAS Brasil que sofreu muito ao longo de sua carreira com machismo e, até mesmo, xenofobia. "Falavam: 'O que é essa mulher está fazendo aqui entre nós?. Reclamavam do meu sucesso me chamando de nordestina, [questionando] quem era eu para ter tanto sucesso'. Aí eu colocava eles no lugar deles, sempre coloquei."

Porém, a artista reconhecesse que nunca se contentou com menos do que desejava. Em entrevista à Banda B, ela declarou que se orgulha de olhar para trás e ver que se tornou uma referência. "Não é fácil. Não era fácil há 39 anos, continua não sendo fácil para as meninas, elas mesmo reclamam. Mas, a mulherada invadiu o sertanejo, a mulherada hoje leva 100 mil, 80 mil, 50 mil pessoas."

ROBERTA MIRANDA CONTINUA ATUAL E ANTENADA

Dona de uma legião de fãs, ela acumula mais de 5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ela também mostra seu lado divertido, irreverente, sempre em busca de novidades e deixa suas opiniões defendendo seus valores.

Nesta quinta-feira, 26, por exemplo, ela compartilhou um vídeo bem-humorado para rebater a crítica de Tallis Gomes, influenciador digital que afirmou que mulheres não deveriam exercer cargos de liderança em empresas, como CEO. "Quando os covardes não conseguem chegar aos pés delas matam, queimam e começam a humilhar", escreveu ela.

A publicação rendeu apoio e elogios. "Roberta arrasa né? Adoro essa naturalidade dela de expor suas opiniões e do jeito que está ,gente como a gente!", escreveu uma internauta. "Admiro muito você", escreveu outra fã. "Essa é a legítima! Sempre sendo ela mesma com naturalidade e orgulho de ser quem é", pontuou uma terceira.

