Rafa Justus ganha novo queijo após perder presente de aniversário de 15 anos

A jovem de 15 anos Rafaella Justus se divertiu ao compartilhar que recebeu um novo queijo de presente de aniversário meses após a sua festa de debutante. Nesta terça-feira, 10, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que já havia recebido o presente no dia da celebração, no entanto, o queijo se perdeu e ela não pôde prová-lo.

"Recebi uma caixa cheia de queijos. Para quem perdeu essa 'tour', eu ganhei um queijo de aniversário, mas eu não tive a oportunidade de provar, então, me mandaram uma caixa recheada", relembrou bem-humorada.

A nova caixa continha três tipos de queijos. Um deles foi cortado em formato de coração, o que ganhou Rafa: "Eu amei demais! Muito obrigada", declarou.

A festa de debutante de Rafaella aconteceu no dia 30 de agosto e encantou o público com o luxo e a grandiosidade. Com o fim da celebração, a menina ainda respondeu algumas perguntas sobre a festa e elegeu o queijo como presente "mais inusitado". Ainda assim, ela lamentou por não ter provado a "lembrancinha".

Três meses após ganhar o presente, ela falou sobre o assunto nos stories da irmã Fabiana Justus."Foi muito inusitado pra mim. No meio dos meus presentes veio uma meia lua de queijo. Não sei o que fiz com ele. Sumiu", revelou. E Fabiana contou que nem ela nem Rafaella experimentaram o queijo. "Ela contou assim: Fá ganhei meio queijo de aniversário. Eu fiquei imaginando um queijo cortado, mordido", recordou.

