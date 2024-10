Com cliques inéditos, Rafael Zulu comemora aniversário do filho caçula

O ator Rafael Zulu encantou ao compartilhar várias fotos do filho, Kalu, que completou três anos de vida nesta terça-feira (15)

Kalu, o filho de Rafael Zulu e Aline Becker, completou três anos de vida nesta terça-feira, 15, e o ator fez questão de comemorar a data especial. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou várias fotos do herdeiro, incluindo algumas de quando ele era bebê, e prestou uma bela homenagem.

"O tempo… só ele nos permite entender e mesmo que sem perceber, nos damos conta de como ele voa! 3 anos do nosso maior amor nessa vida. A chegada do Kalu fez com que as nossas vidas se transformasse em absoluto. Ele, só ele, consegue fazer o tempo da nossa vida parar, pra observar com atenção o tempo da vida dele avançar a passos largos", começou o papai.

Zulu seguiu o texto falando sobre a personalidade do caçula. "Que menino especial Deus colocou nas nossas vidas. Kalu é de uma energia sem igual e de uma inteligência que nos surpreende sempre. Sabido e falador. Questionador é ativo. Sorridente e resmungão também", acrescentou.

"Só peço a esse mesmo Deus que nos dê saúde pra acompanhar o desenvolvimento e crescimento desse carinha maneirão. Obrigado meu filho, muito obrigado por nos escolher nessa jornada de vida. Somos muito sortudos! Ah, e nunca se esqueça: conte com a gente pra tudo! Ass: mamãe e papai", completou Rafael, que também é pai de Luiza, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com Maria Clara Mesquita.

Confira:

Rafael Zulu comemora um ano do casamento com Aline Becker

Rafael Zulu usou as suas redes sociais para fazer uma linda declaração para a esposa Aline Becker, com quem celebrou um ano de casamento. Em sua conta no Instagram, o famoso resgatou algumas fotos da cerimônia e se declarou para a amada.

"Há um ano atrás eu falava sim para o maior amor da minha vida. O tempo voa meu Deus! Ontem conversávamos sobre esse tempo e sobre como temos habilidade para driblar todas as situações que cruzam nossas vidas. Você me ensina que se dedicar ao que verdadeiramente interessa, é o caminho mais certo para encontrar a felicidade. E eu me dedico mesmo a nossa família. [...] Eu te escolhi e seguirei te escolhendo todos os dias da minha vida! Amo muito você meu amor… E já decidi: vou me casar com você para sempre", escreveu ele em um trecho. Veja a declaração completa!