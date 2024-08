Às vésperas da esperada festa de 15 anos, Rafa Justus revelou detalhes dos últimos preparativos e confessou gratidão pelo momento

A tão sonhada festa de 15 anos de Rafa Justus está se aproximando! Com uma decoração em tons de rosa e repleta de flores, a filha de Roberto Justus celebrará seu aniversário na próxima sexta-feira, 30. Em entrevista à Vogue Brasil, Rafa compartilhou como estão os últimos preparativos.

Os ensaios para a valsa e as coreografias que ela apresentará na pista de dança ocorrem no mínimo duas vezes por semana. Fugindo do tradicional, ela decidiu não ter um príncipe, mas ainda assim dançará com o pai (Roberto Justus), o padrasto (César Tralli), o avô e o irmão (Ricardo Justus).

"Eu decidi manter a tradição das valsas pois amo, e como eu disse, a minha festa vai ser mais clássica. A minha decisão em não ter um príncipe foi porque eu já irei dançar com meu pai, padrasto, avô e irmão. Os homens da minha vida já estarão dançando comigo e tendo um espaço especial nas danças e na minha vida.", explicou ao veículo.

E completou: "Estamos ensaiando no mínimo duas vezes na semana, cada dança representa a minha relação única com cada um que irá dançar comigo. Será incrível, terá valsa e coreografia."

O evento contará com mais de 400 convidados e promete unir o clássico com o moderno. “A minha festa será um grande marco da minha história. Foi mais de um ano de organização para que ficasse mais a minha cara possível”, refletiu Rafa. "Uma palavra que descreveria minha emoção para o grande momento com certeza seria gratidão, por chegar aos meus 15 anos com muita saúde, e poder ter uma festa que será inesquecível."

Mãe da debutante, Ticiane Pinheiro também compartilha da emoção da filha. “Eu me emociono em cada etapa da preparação da festa porque eu tive uma festa de 15 anos também, que foi muito especial e eu me lembro até hoje de cada detalhe”, confessou a apresentadora.

Rafaella Justus faz prova do vestido principal de sua festa de 15 anos

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, já completou 15 anos, mas sua grande festa será na próxima semana. Faltando poucos dias para o evento, a adolescente foi na companhia da mãe e da esposa do pai, a influenciadora Ana Paula Siebert, fazer a prova de um de seus três vestidos na última quinta-feira, 22, em um ateliê em São Paulo.

Sem mostrar muito, a apresentadora da Record TV apenas compartilhou um vídeo ao lado da madrasta da filha admirando a peça sendo experimentada pela jovem. Veja!