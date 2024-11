Pintado à mão: Veja os detalhes do bolo de aniversário de Alcione

A cantora Alcione completou 77 anos nesta quinta-feira, 21, e celebrou a data especial com um festão; confira detalhes do bolo de aniversário

A cantora Alcionecompletou 77 anos nesta quinta-feira, 21, e celebrou a data especial com um festão. A artista reuniu familiares e amigos famosos na área externa de uma casa em uma festa decorada com cores vivas e muitas flores.

A artista surpreendeu os convidados ao montar um bar de drinks e servir um bolo pintado à mão durante a celebração. O item de confeitaria, inspirada no tema da festa, apresentava flores coloridas e o apelido "Marrom" cuidadosamente pintado na base.

Preta Gil, Regina Casé, Majur, David Brazil, Serjão Loroza, Teresa Cristina, Roberto Menescal, Altay Veloso, Karinah, Jorge Perlingeiro, e os jornalistas Fábio Judice e Helter Duarte estiveram entre os convidados que marcaram presença na celebração.

Veja detalhes do bolo:

Bolo Alcione (Reprodução/Instagram)

Alcione revela situação inusitada com Zeca Pagodinho

Recentemente, Alcione divertiu os fãs ao revelar durante uma live que já salvou o Zeca Pagodinho de uma situação inusitada no passado. De acordo com a artista, ela decidiu intervir e ajudar ao perceber que uma mulher estava investindo no famoso.

Alcione, então, contou que inventou uma história para 'salvar' o amigo. "Essa pessoa tá conversando com o Zeca que ele não levanta do lugar. Eu fui lá, lá no Império [Serrano, escola de samba], atravessei tudo e cheguei lá", iniciou ela.

E continuou: "Disse: 'Olha aqui, eu queria dizer uma coisa, você é um homem que tem três filhos comigo, tá me devendo uma pensão e fica aí de conversinha'". Em seguida, a cantora explicou que a farsa deu certo.

"A mulher achou que era verdade. Ele [Zeca Pagodinho] ficou todo cabreiro, eu cheguei séria pra caramba. Resolvi logo a situação" declarou ela.

