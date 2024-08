Pai de Larissa Manoela revive homenagem antiga da filha no Dia dos Pais: ‘Papai’

Afastados após polêmicas, pai de Larissa Manoela abre o coração e compartilha vídeo antigo de homenagem da atriz no Dia dos Pais

No ano passado, Larissa Manoela revelou um drama pessoal e contou que cortou o contato com seus pais após a exposição da vida financeira da família. Agora, com a proximidade do Dia dos Pais, o pai da artista, Gilberto Elias Santos, surpreendeu ao resgatar uma homenagem antiga da filha e compartilhar em suas redes sociais.

Segundo o Portal Léo Dias, Gilberto, que mantém o perfil privado nas redes sociais, atualizou sua conta no Instagram com novas informações. Entre elas, o pai da artista compartilhou o link de uma homenagem que recebeu da herdeira no passado. O vídeo é um episódio especial do desenho ‘Lari Baby’, criado para o Dia dos Pais.

No desenho, Larissa e Gilberto aparecem se divertindo juntos e o pai da artista tem até uma canção especial: “Junto com meu papai, torcer, pular e brincar. Junto com meu papai, história para contar. Desde o começo de tudo, você foi meu porto seguro. Desde lá do passado, ajuda a escrever meu futuro”, diz um trecho da música.

Embora não mencione diretamente o Dia dos Pais, a decisão de compartilhar o vídeo ocorreu próxima à data especial, que é comemorada no próximo domingo, 11. Além disso, Gilberto também incluiu o número de um salmo em sua biografia: “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele o fará”, diz o texto bíblico.

Vale mencionar que Larissa enfrenta uma crise na relação com seus pais desde o final de 2022. Eles romperam os laços pessoais e profissionais depois que a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens. Ao longo do ano, ela decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais e agora está focada em reconstruir sua fortuna. As relevações foram feitas ao Fantástico, na Globo:

"Eu só queria entender o negócio, como estava a questão financeira que nunca era me apresentada. Não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Qualquer pagamento, fosse uma passagem aérea ou algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Por exemplo, ida à praia, eu tinha que pedir”; Larissa contou que recebia uma mesada dos pais, apesar de trabalhar desde a infância.

Larissa Manoela fala sobre possível reconciliação:

Sem contato com os pais há cerca de oito meses, Larissa Manoela falou brevemente sobre a possibilidade de uma reconciliação entre eles. Em conversa com Marcos Bulque, do site Conexão Entrevista, a atriz fez uma ligação do assunto com a peça teatral que está atuando e ressaltou que a paz entre todos é o mais importante.