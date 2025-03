Beca Milano se emociona ao conhecer filho de Nadja Haddad: 'Testemunho'

Juntas novamente em programa do SBT, Beca Milano se emociona ao conhecer o filho de Nadja Haddad; bebê ficou 191 dias internado

Juntas novamente no Bake Off Brasil - Mão na Massa, do SBT, Beca Milano e Nadja Haddad tiverem um encontro mais que especial. Após alguns meses do nascimento de José, a confeiteira conheceu o filho da colega de trabalho e falou sobre a emoção de vê-lo.

Em sua rede social, a loira postou um vídeo de quando teve a oportunidade de conhecer o menino, que ficou 191 dias internado no hospital. Em novembro de 2024, ele recebeu alta depois de seis meses internado na UTI neonatal.

"Nesta semana, vivi um daqueles momentos que nos fazem sentir a grandiosidade de Deus e a força do amor. Conheci o José! (Nadja Haddad,amiga, que alegria!). Esse pequeno guerreiro, cheio de luz, já carrega em sua história a manifestação de um milagre. Pegá-lo nos braços foi mais que um encontro, foi um testemunho da vida, da superação, do cuidado divino. Um abraço que trazia consigo todas as respostas que, um dia, pareciam distantes", disse Beca.



"E, ao olhar para minha amiga, vi muito mais do que uma mãe: vi a grandiosidade da maternidade em sua forma mais pura. Vi uma mulher que enfrentou o medo e transformou cada lágrima em força. Vi o amor que se recusa a desistir, que luta, que crê, que move montanhas. Ser mãe é se doar sem reservas, é carregar dentro de si não apenas uma vida, mas um propósito, uma promessa. E ela faz isso com uma grandiosidade que me emociona. Que orgulho e admiração tenho por você, amiga!", falou sobre a jornalista.

E continuou: "Nesse encontro, vi também a força da amizade. E sou profundamente grata por ter sido parte dessa história antes mesmo de José vir ao mundo. Na, obrigada pela confiança em dividir comigo seus sentimentos em cada etapa desse processo. Por, tantas vezes, ter confiado em mim suas dores, suas esperanças, suas preces. E, agora, por ter confiado nos meus braços o seu maior tesouro. Conhecer o José foi um momento muito esperado, jamais esquecerei a emoção que senti ao vê-lo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BECA MILANO/Chef Confeiteira - Pastry Chef (@becamilano)

Por que Nadja Haddad ficou longe do Bake Off Brasil em 2024?

Em janeiro de 2024, Nadja Haddad informou que o Bake Off Brasil iria sair do ar. Em um depoimento emocionante na internet, ela lamentou o fim do projeto, que não tinha previsão para voltar ao ar. “Eu recebi a triste notícia do fim do projeto mais importante até então na minha vida. Hoje eu recebi um telefonema oficializando o término do Bake Off Brasil. Há algum tempo eu senti que existia essa possibilidade e já vinha trabalhando o meu emocional, meu psicológico. Mas, quando acontece, a gente nunca está pronto. E aconteceu, infelizmente. É algo que foge do nosso controle e, principalmente, do nosso querer”, disse ela.

E completou: “Só me cabe respeitar as decisões e tentar entender. Eu ainda não consigo falar muito a respeito. Ainda bem que me ocupei o dia inteiro e não consegui viver esse luto, como vai acontecer nos próximos dias. A sensação é de que tiraram um pedaço de nós, é de que arrancaram um filho. Eu sei que essa sensação não é só minha, não estou sozinha nesse luto”.

Poucas semanas depois, em fevereiro, Nadja Haddad anunciou que estava grávida de gêmeos. "A Palavra de Deus se cumpriu! Bastou crermos e aguardarmos o tempo Dele… E nossa promessa chegou! Ou melhor, as nossas promessas: carrego duas bençãos no meu ventre! SÃO DOIS! Começa agora um novo e o melhor tempo de nossas vidas! Jesus nos capacitou e, agora, viramos papai e mamãe de dois milagres! Enfim… GRÁVIDOS!", disse ela.

Em março, a apresentadora foi internada em um maternidade em decorrência de complicações na gravidez dos filhos gêmeos. Em abril, os gêmeos nasceram. Porém, um deles, Antônio, morreu pouco tempo depois do parto prematuro. O outro bebê, José, ficou internado por alguns meses na UTI Neonatal até receber alta hospitalar .

Neste meio tempo, em abril, o SBT e o Discovery retomaram o projeto Bake Off Brasil, mas Nadja Haddad ficou de fora da apresentação enquanto estava totalmente dedicada a maternidade. Com isso, a atriz Fabiana Karla foi chamada para apresentar a temporada de 2024 do programa de TV. Agora, em 2025, Nadja retoma seu lugar no Bake Off.