Monique Evans resgata fotos antigas com a esposa ao celebrar 10 anos de união

Comemorando 10 anos de relação, a apresentadora Monique Evans fez uma declaração especial à esposa, Cacá Werneck: 'É só o começo'

A apresentadora Monique Evans usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 27, para publicar uma declaração especial à esposa, DJ Cacá Werneck. Em seu Instagram oficial, a famosa resgatou diversos cliques, incluindo alguns do início da relação, para celebrar os 10 anos de união do casal.

Na legenda, Monique ressaltou o quanto ama Cacá e a agradeceu por tamanho companheirismo. "Hoje comemoramos 10 anos juntas. Muita coisa pra recordar!! Obrigada, amor por tanto amor", iniciou ela.

"Por ser minha companheira, minha amiga, minha mulher, por tanto tempo. Te amo demais… Cada dia mais. E ainda temos muito pra viver. É só o começo!!!", completou Monique Evans. A esposa da apresentadora, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho e também deixou uma homenagem à amada nos comentários.

"Minha Nique, como é bom poder compartilhar 10 anos de casamento ao seu lado. Hoje, 27 de setembro, é nosso momento de comemorar esse lindo reencontro de vidas!!! Já faz muito tempo que amo você e mesmo assim, continuo me surpreendendo a cada dia", escreveu DJ Cacá Werneck.

E completou: "Seu jeito encantador, sua honestidade e seu carisma me encantam todos os dias quando acordo do seu ladinho… Eu quero dormir e acordar pra sempre do seu lado. Sou muito feliz dividindo minha vida e meu amor com você! Tenho certeza que nosso amor é único e é tudo aquilo que sempre sonhei".

Vale lembrar que Monique Evans e Cacá Werneck subiram ao altar em abril deste ano. O casal realizou uma luxuosa festa de casamento no Rio de Janeiro para 230 pessoas, estimada em R$ 800 mil.

