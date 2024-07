Milena Toscano mostra passeio com os filhos em parque: "Dia delicioso"

A atriz Milena Toscano encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar os registros de um passeio que fez com os filhos

Milena Toscano usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar os registros de um passeio que fez com os dois filhos,João Pedro, de cinco anos, e Francisco, de três.

A atriz levou os herdeiros, frutos de seu casamento com Pedro Ozores, para um passeio no parque e além de visitarem alguns animais, eles também puderam se divertir em um espaço com brinquedos. Ao postar as imagens no feed do Instagram, a artista falou sobre o momento em família.

"Que dia delicioso!!!!! Tudo pelo sorriso desses carinhas aí! Foi demais!", escreveu ela na legenda, recebendo elogios dos fãs nos comentários. "Lindos", disse uma fã. "Família linda", comentou outra. "Que Deus abençoe sempre sua vida e toda sua família", falou uma fã.

Confira:

Aniversário do filho caçula

No mês passado, Milena Toscano usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho caçula, Francisco. O menino, fruto de seu casamento com Pedro Ozores, completou três anos de vida. "Pititico, meu Tico. Meu filhote hoje faz 3 anos. Meu pequeno furacão."

"Você chegou pra me desafiar, pra balançar tudo, pra me ensinar que somos uns diferentes de outros. Me ensinar todos os dias a ter calma (muita calma kkk), a procurar outros caminhos do que aqueles que eu já conhecia. Obrigada por me fazer ser uma pessoa melhor todos os dias. Você é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas que conheço. Mesmo tão pequenininho, você consegue prender a atenção de todos e arrancar gargalhadas, mas ao mesmo tempo, é tímido e muito carinhoso! Meu canceriano dramático! Seu colinho estará aqui pra sempre meu amor! Como é lindo ver você crescer, se descobrir, e assistir de camarote sua vida. Sou muito feliz e grata por ter me escolhido [...]", acrescentou. Confira a publicação completa!