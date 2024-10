Matthew Perry quase ficou fora do seriado Friends e namorou Julia Roberts

Nesta segunda-feira, 28, completa um ano da morte do ator Matthew Perry, o famoso Chandler Bing de Friends. A CARAS Brasil relembra algumas curiosidades sobre o astro

O ator Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série Friends, nos deixava no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Ele foi encontrado morto na hidromassagem de sua mansão na Califórnia, nos Estados Unidos. Na época, a autópsia apontou que ele morreu por conta de “efeitos agudos da cetamina”, medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia. O astro era viciado em drogas e estava fazendo reabilitação para tratar a dependência química. Em homenagem ao artista, a CARAS Brasil selecionou algumas curiosidades sobre ele. Confira a seguir!

JULIA ROBERTS

Em seu livro biográfico (Friends, lovers, and the big terrible thing), lançado em 1º de novembro de 2022, Perry relembrou o relacionamento que teve com a atriz Julia Roberts (56). Eles começaram a se falar quando Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, pediu para que o ator entrasse em contato com a estrela. O objetivo era convidá-la para fazer uma participação no seriado.

Eles começaram a se corresponder via fax. "Três ou quatro vezes por dia eu ficava sentado ao lado da minha máquina de fax observando a chegada de uma mensagem dela", contou o artista, no seu livro de memórias.

O romance terminou por iniciativa de Perry. "Eu não era o suficiente. Estava quebrado", escreveu. Ele revelou que viu a atriz ganhar um Oscar pelo seu papel em Erin Brockovich de uma sala na reabilitação.

Roberts fez uma participação na segunda temporada do seriado, em 1995. Ele afirmou que na época, a estrela do cinema só aceitou participar das gravações caso fizesse parte da história de Chandler, personagem de Perry. Ela interpretou uma colega de infância do personagem, Susie Moss.

Matthew Perry e Julia Roberts chegaram a namorar por alguns meses - Liaison/Getty Images

FORA DE FRIENDS?

No livro, Perry conta que, três semanas antes de fazer a audição para o papel de Chandler, rezou para se tornar famoso. "Deus, você pode fazer o que quiser comigo. Apenas, por favor, me faça famoso'. Três semanas depois, eu fui escalado para o seriado", contou.

Mesmo tendo sido escolhido para o papel, ele quase acabou não participando da produção. Isso porque ele havia se comprometido a participar de um outro programa, chamado LAX 2194. A série acabou cancelada, e Perry ficou livre para viver Chandler.

FILME DA NETFLIX

Perry chegou a ser escalado para um papel no filme Don't Look Up, da Netflix. Nessa época, porém, ele estava internado em uma clínica de reabilitação na Suíça.

Durante um procedimento cirúrgico, o ator sofreu uma parada cardíaca e ficou cinco minutos sem vida. No processo de reanimação, ele teve oito costelas quebradas. O caso fez com que ele não pudesse participar do filme.

CASAMENTO DURANTE REABILITAÇÃO

Perry revelou que a temporada nove de Friends foi a única que ele gravou completamente sóbrio. No momento do seriado em que seu personagem, Chandler, se casa com Monica, ele estava internado em um centro de reabilitação.

"Me casei com Monica e fui levado de volta ao centro de tratamento, no meu ponto mais alto em Friends, no ponto mais alto da minha carreira, no momento icônico do programa icônico - em uma caminhonete dirigida por um técnico sóbrio", relembrou.

‘EXISTE UM INFERNO’

Em mais de 300 páginas, Perry também detalha o vício em álcool, drogas e medicamentos. "Existe um inferno", escreveu ele. "Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. Eu estive lá. Isso existe, fim de discussão", desabafou, acrescentando que passou metade da vida em centros de reabilitação e que, embora tivesse dinheiro para bancar o tratamento, não tinha o "dom do anonimato".

"Eu tinha tudo. Mas esse tudo era uma ilusão. Nada resolveria aquilo", destacou ele nas primeiras páginas. "Aquilo", como ele prefere dizer, é o vício contra o qual lutou por boa parte da vida.

MÉDICOS ACUSADOS DA MORTE

Quase um ano após o ator Matthew Perry nos deixar, um dos médicos acusados pela morte por overdose do astro se declarou culpado em um tribunal em Los Angeles, em 2 de outubro. Mark Chavez afirmou que deu ilegalmente a medicação cetamina ao ator. O profissional pode pegar até 10 anos de prisão, de acordo com a AFP.

A sentença de Chavez sairá em 2 de abril de 2025. Até lá, o médico aguardará a decisão em liberdade. Em uma audiência anterior, ele obteve a liberdade provisória após pagar uma fiança de US$ 50 mil e devolveu sua licença médica para atuar na Califórnia.

Salvador Plasencia, outro profissional envolvido no caso, também foi indiciado, mas se declarou inocente das acusações de ter oferecido cetamina a Perry. Após pagar fiança de US $100 mil (cerca de R$ 560 mil), ele foi solto, e ainda pode exercer a Medicina, mas precisa avisar aos pacientes que está passando por um processo judicial e está proibido de prescrever receitas.

