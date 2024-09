Mari Gonzalez mostra surpresa de aniversário para o sogro, Bell Marques

Sogro de Mari Gonzalez, o cantor Bell Marques foi surpreendido pela família com um bolinho especial de aniversário em Miami

A influenciadora digital Mari Gonzalez está aproveitando cada segundo de seus dias de descanso em Miami ao lado do namorado, Pipo Marques, e sua família. A ex-participante do BBB 20 assumiu recentemente o romance com o filho do cantor Bell Marques, que também está curtindo as férias ao lado do casal.

Na noite de terça-feira, 3, Mari compartilhou registros de um jantar especial entre eles. Em suas redes sociais, a famosa revelou que os familiares decidiram celebrar antecipadamente o aniversário de Bell Marques, que completará 71 anos na quinta-feira, 5.

Através dos stories no Instagram, Mari Gonzalez publicou o momento em que o sogro foi pego de surpresa com um bolinho comemorativo. No vídeo, é possível perceber que Bell ficou bastante contente com a ocasião especial.

"É pra mim?", questionou o artista. "Parabéns antecipado, a reação foi a melhor", escreveu a ex-BBB na legenda do registro. Após cantarem o famoso 'parabéns' em um restaurante italiano, Mari exibiu os convidados degustando o bolo de aniversário.

Mari Gonzalez mostra surpresa para o sogro, Bell Marques - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bell Marques (@bellmarques)

Mari Gonzalez recebe os cuidados do namorado após cirurgia

Recentemente, Mari Gonzalez passou por uma cirurgia para trocar as próteses de silicone nos seios. A famosa compartilhou todos os momentos do pós-cirúrgico em suas redes sociais.

Em agosto deste ano, a digital influencer publicou um vídeo em suas redes sociais e mostrou que estava sendo cuidada pelo namorado Pipo Marques, que fez questão de trocar os curativos presentes na axila da amada.

"Ainda bem que contratei esse médico. Como é que está, doutor?", perguntou a influenciadora para o namorado. "Indo muito bem a recuperação. O corte está bem fechadinho, não está inflamado... Está sem edema", respondeu Pipo Marques, em tom de brincadeira.