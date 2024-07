Luísa Sonza celebrou aniversário em bar com lista de itens proibidos; confira

A cantora Luísa Sonza comemorou seu aniversário na noite desta quinta-feira, 18, em São Paulo; bar escolhido tem lista de regras e proibições

Luísa Sonza celebrou seus 26 anos na noite desta quinta-feira, 18, em São Paulo e reuniu um verdadeiro time de famosos em uma casa de shows na região central da capital paulista. O bar escolhido pela artista conta com uma lista de regras e itens proibidos; confira a seguir!

O bar escolhido por Luísa Sonza para celebrar seu aniversário fica localizado na Praça da Bandeira, em São Paulo. De acordo com informações da página oficial do local, é proibida a entrada de itens como tinta spray, canetões, adesivos, tesouras, perfumes e desodorantes aerosol.

Além disso, o estabelecimento pede que os presentes não carreguem consigo armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes, e também proíbem a entrada de qualquer substância ilícita.

Por ser localizado em um local histórico da cidade de São Paulo, também há um aviso pedindo que o patrimônio seja respeitado. "Não é permitido a degração, violação e falta de respeito com o espaço que ocupamos", diz o comunicado.

Sonza reuniu um verdadeiro time de famosos para a comemoração. Nomes como Sasha, João Figueiredo, Juliette, Maya Massafera, Bianca Andrade, Karol Conká, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Blogueirinha, Fernanda Schneider, MC Kekel, Zaac, Vivi Wanderley, Valesca Popozuda, MC Soffia, Diego Martins, Mateus Carrilho, Rael, Pequena Lo, Di Ferrero e Diogo Defante, amigo de seu ex-namorado, Chico Moedas, estiveram presentes.

A artista ainda deu o que falar com o look escolhido para a ocasião. Ela surgiu usando um corset estampado com uma pintura, saia xadrez, casaco de pelo roxo e botas de salto vermelhas. Para completar a combinação, a cantora apostou em uma corrente de pérolas de grife, pulseiras de grife, meia-calça e luvas pretas.

VEJA O LOOK!

Foto: Brazil News

O aniversário, que segundo a artista foi organizado de uma hora para a outra, teve como tema Luísa Show Bar, e contou com um karaokê aberto para os convidados. Vanessa Lopes, Vivi Wanderley e Diogo Defante subiram ao palco e cantaram sucessos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUÍSA SONZA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: