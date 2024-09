O ator Lucio Mauro Filho lamentou nas redes sociais a morte do de seu sogro, Antonio Bento, e prestou uma comovente homenagem

Lucio Mauro Filho usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para dividir uma triste notícia com seus seguidores das redes sociais: a morte de seu sogro. O ator publicou uma foto ao lado de seu Antonio Bento, pai de sua esposa, Cíntia Oliveira, e prestou uma comovente homenagem.

"Meu amado sogrão Antonio Bento partiu nesta madrugada deixando esse mundo mais triste, pois ele representava a alegria! Um grande amor na minha vida, um dos homens mais íntegros que tive a honra de conhecer e conviver. Muito mais que um sogro, um grande amigo, uma referência, um exemplo que ajudou a formar o homem que sou", disse ele no começo do texto.

Em seguida, Lucio Mauro relembrou o dia que conheceu o pai de sua esposa. "Quando fui morar com Cíntia, ele veio de Londrina me conhecer. Era meu aniversário e estreia do espetáculo “Calínguala”, uma comédia absurda, cheia de palavrões e cenas picantes. Fiquei preocupado que Seu Antonio me conhecesse justamente naquele momento de festa e loucura pelos meus 25 aninhos. Ele chegou com sua mineirice, observou tudo, adorou a peça e o melhor, aprovou o genro. Nos tornamos amigos imediatamente. Conquistou também minha família e permanecemos unidos todo tempo. Passei a amar ainda mais sua filha, só pela paixão que ela tinha por ele, pois sei bem o que é ter orgulho de um pai maravilhoso."

"Minha gratidão eterna a esse cara tão especial, que junto com Dona Marinete, trouxe ao mundo o grande amor da minha vida. Não por acaso, fiz questão de batizar nosso primeiro filho com seu nome, Antonio Bento. Cuidou de sua família até o último respiro, família que eu tanto amo e que sempre estarei à disposição. Descansa em Paz meu amado guerreiro. Viva Antonio Bento!", finalizou o ator.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio. "Meus sentimentos", disse a atriz Alessandra Negrini. "Meus sentimentos, queridos", escreveu a atriz Leandra Leal. "Meus sentimentos para você e toda a sua família! Deus conforte o seu coração e principalmente o da sua esposa!", falou uma fã.

Confira:

Lucio Mauro Filho presta bela homenagem no aniversário da filha

Em julho, Lucio Mauro Filho usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha, Luiza Barbalho, que completou 19 anos de vida. O ator e cantor recordou uma foto de quando a herdeira era bebê e uma mais recente, e falou sobre ela ter recebido o nome da avó. A mãe de Lucinho, Ray Luiza Araujo Barbalho, faleceu em fevereiro deste ano.

"Há 19 anos você chegou minha filha e de tão feliz que fiquei, quis te batizar com o nome da mulher que me botou nesse mundo, Luiza. Em uma de nossas últimas conversas antes dela partir, me mostrou os prints que fez de suas fotos, encantada com sua beleza e me agradeceu por tê-la homenageado, ao lhe batizar com seu nome. E u acho que deu sorte, pois sempre fomos tão amigos, que desde os primeiros momentos eu tive certeza que você era uma das grandes dádivas da minha vida", escreveu ele em um trecho. Veja a homenagem completa!