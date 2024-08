Nas redes sociais, o cantor sertanejo Luciano Camargo prestou uma bela homenagem no aniversário do filho, Nathan Camargo

Luciano Camargo usou as redes sociais para homenagear seu filho, Nathan Camargo, também conhecido como Camarguinho. O rapaz, fruto de seu casamento com Mariana Costa, irmã do cantor Leonardo, completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 16.

Em seu perfil no Instagram, o cantor, que faz dupla com Zezé Di Camargo, postou uma foto com o herdeiro e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é o dia dele!!!!! Meu filho amado, presente de Deus para minha vida", começou a homenagem.

"Filho, nem que eu usasse todas as palavras do mundo, eu conseguiria definir nelas o que é você em minha vida... Você é alegria constante, amor, saudade, sorrisos e uma leve preocupação de pai, pois sei que o meu Deus te guarda onde você estiver. Feliz aniversário!!! Parabéns hoje e sempre!!!", finalizou o texto.

Além de Nathan, Luciano também é pai das gêmeas Isabella e Helena Camargo, frutos de seu atual relacionamento com Flávia Camargo, e de Wesley, de seu casamento com Cleo Loyola. Ela foi a primeira esposa do sertanejo.

Confira:

Luciano conta como concilia gospel com dupla com Zezé

Zeze Di Camargo e Luciano voltaram ao Rio de Janeiro para apresentar aos cariocas o show da turnê Novos Tempos, que celebra os 33 anos da dupla. A CARAS Brasil marcou presença e bateu um papo com Luciano. O artista conta que na próxima quinta-feira, 15, lança mais uma canção de seu trabalho gospel e afirma que mesmo tocando projetos paralelos, os sertanejos seguem firmes juntos.

"Zezé Di Camargo e Luciano também vivem um novo tempo. E hoje mais ainda, com novos projetos, projetos juntos, projetos separados, porém unidos, que eu acho que é o mais importante. É essa união que nós temos, independentemente de estarmos no mesmo palco todos os dias. Mas o importante é que no palco da vida, eu e meu irmão, estão sempre juntos", disse ele. Confira a entrevista!