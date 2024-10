Luan Santana celebra aniversário do pai e se declara: 'Te amo'

O cantor Luan Santana usou as redes sociais para celebrar o aniversário do pai Amarildo, que está completando 60 anos de vida

Em suas redes sociais, Luan Santana sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 36 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 16, o cantor publicou em sua conta no Instagram alguns momentos da festa de aniversário de seu pai Amarildo, que completou 60 anos e aparece sorridente ao cantar parabéns na frente de um bolo com velas acesas. Luan também relembrou algumas fotos em que aparece ao lado do pai.

"Amarildão fez 60. Te amo, pai", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Já sabemos como você vai ficar daqui uns anos", escreveu uma internauta. "Vovô do ano", comentou outra.

Presentes

Luan Santana está radiante desde que descobriu que será papai! Ao lado da companheira, Jade Magalhães, o cantor revelou publicamente em setembro deste ano que os dois esperam uma menina.

Após Luan e Jade contarem o sexo da primeira herdeira do casal, os fãs do artista já iniciaram a temporada de presentes fofíssimos de bebê. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o famoso é surpreendido durante um show, em cima do palco, com roupinhas na cor rosa.

No registro, é possível perceber que o público de Luan Santana entregou dois bodys e uma calça no estilo jeans. Visivelmente encantado com os presentes, o cantor não escondeu o quanto ficou feliz com a surpresa.

Recentemente, Jade Magalhães contou que estava de mudança para uma nova casa. De acordo com informações do site Gshow, ela passará a morar com Luan na mansão do cantor em Alphaville, na Grande São Paulo, para que possam curtir o nascimento da filha juntos.

Por meio de suas redes sociais, a companheira do artista comentou sobre a nova fase. "De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era praia. Cheguei direto para fazer a mudança do meu apartamento. Imaginam como vai ser minha semana?", disse ela, na ocasião.