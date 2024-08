Nas redes sociais, a atriz Lívian Aragão prestou uma bela homenagem para a mãe, Lilian Aragão, que completou mais um ano de vida

Lívian Aragão usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. É que neste domingo, 4, Lilian Aragão completou mais um ano de vida e ela fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Renata Aragão compartilhou uma sequência de cliques ao lado da aniversariante, incluído algumas em que aparece criança no colo da mãe, e a parabenizou com uma bela mensagem.

"Celebrando mais um ano de vida da pessoa mais especial da minha vida. Minha companheira, conselheira, melhor amiga, mãe… dona das melhores risadas, das receitas mais aleatórias e dos abraços mais quentinhos. Que felicidade poder celebrar mais um ano de vida ao seu lado! Obrigada por ser você. Feliz aniversário", declarou a Lívian na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs apontaram a semelhança entre mãe e filha. "Vocês se parecem tanto", disse uma seguidora. "Idênticas", escreveu outra. "A beleza reina entre mãe e filha. Deus as abençoe, sempre!", falou uma terceira.

Filha de Renato Aragão coloca ponto final em mito sobre o pai

Filha de Renato Aragão, a atriz Lívian Aragão saiu em defesa do seu pai ao receber a pergunta de um fã nas redes sociais. Um internauta resgatou um mito sobre a vida pessoal do humorista e a herdeira dele fez questão de desmentir publicamente.

Um internauta perguntou: "O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?". Ao ler isso, Lívian respondeu com sinceridade: "Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas. Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa por mais de 50 anos com tanto orgulho? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é...", disse ela em um trecho. Confira a resposta completa!