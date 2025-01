Lilia Cabral emociona filha com homenagem no aniversário de 28 anos: 'Chorei'

Lilia Cabral usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para celebrar o aniversário de 28 de sua filha, Giulia Bertolli

Dia de festa na casa da atriz Lilia Cabral! A artista usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para celebrar o aniversário de 28 de sua filha, a também atriz Giulia Bertolli, que é fruto de seu relacionamento com Iwan Figueiredo, e fez uma linda declaração à ela.

No feed do Instagram, Lilia compartilhou uma foto em que a filha aparece segurando uma almofada em formato de cachorro. "Aqui está a Giulia com o Bartolomeu, cachorro da dona Laurita no filme A Lista!! Foi uma maneira que o Alvarenga encontrou de homenagear o doguinho. Vendo a Giulia segurando essa almofada, com tanto carinho, me lembro da felicidade dela ao lado de um bicho de pelúcia, e a necessidade de viajar ou trazer algum bichinho de recordação", iniciou ela.

"Hoje a Giulia faz aniversário, continua com o mesmo olhar carinhoso pra tudo que foi importante na sua infância. Quando conta as histórias, valoriza todas, contando que um dia possa precisar delas. Os bichos ficaram guardados na sua imaginação e claro que outras fontes foram entrando no lugar. Falo com ela, pergunto como foi o dia ontem e ela responde “ foi ótimo escrevi bastante”!", continuou.

E recordou: "Vejo essa foto e me lembro dela no set e dos olhares da equipe com tanto respeito para a atriz que está trilhando o caminho que sempre sonhou, olho pra ela no palco, e só tenho orgulho. Feliz aniversário minha filha, a minha menina que todos os dias olha pra vida, com muita determinação e fé! Parabéns".

Nos comentários da publicação, Giulia respondeu: "Aaaah chorei aqui! Muito obrigada pelas palavras mamãe! Te amo demais! Obrigada por sempre me deixar sonhar e acreditar que as histórias que eu inventava poderiam ganhar vida além de uma folha de papel."

